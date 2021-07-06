Из безымянных прудов Петербурга вытащили женщину и мужчину. Он в реанимации

Мужчина попал в реанимацию после падения в безымянный водоём в Красносельском районе Петербурга. Купальщица в северной части города не выжила.
Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, неподвижное тело около четырёх часов после полудня накануне заметили в водоёме рядом с домом
Личность утонувшей устанавливают полицейские. Есть основания полагать, что это 37-летняя петербурженка, которая проживала на проспекте Культуры.
Часом позже из пруда на проспекте Ветеранов, 129, достали мужчину лет 60 на вид. Он не пытался освежиться, а, как говорят, пьяным упал в воду. Его госпитализировали со ссадинами и подозрением на более серьёзные травмы головы. Пациент находится в реанимации в тяжёлом состоянии.