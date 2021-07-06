Из безымянных прудов Петербурга вытащили женщину и мужчину. Он в реанимации

Мужчина попал в реанимацию после падения в безымянный водоём в Красносельском районе Петербурга. Купальщица в северной части города не выжила.



Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, неподвижное тело около четырёх часов после полудня накануне заметили в водоёме рядом с домом № 93 на Светлановском проспекте. Спасатели вернули на берег женщину, медицинская помощь ей уже не требовалась.

Личность утонувшей устанавливают полицейские. Есть основания полагать, что это 37-летняя петербурженка, которая проживала на проспекте Культуры.