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Из безымянных прудов Петербурга вытащили женщину и мужчину. Он в реанимации

Мужчина попал в реанимацию после падения в безымянный водоём в Красносельском районе Петербурга. Купальщица в северной части города не выжила.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, неподвижное тело около четырёх часов после полудня накануне заметили в водоёме рядом с домом № 93 на Светлановском проспекте. Спасатели вернули на берег женщину, медицинская помощь ей уже не требовалась.

Личность утонувшей устанавливают полицейские. Есть основания полагать, что это 37-летняя петербурженка, которая проживала на проспекте Культуры.

Часом позже из пруда на проспекте Ветеранов, 129, достали мужчину лет 60 на вид. Он не пытался освежиться, а, как говорят, пьяным упал в воду. Его госпитализировали со ссадинами и подозрением на более серьёзные травмы головы. Пациент находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

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