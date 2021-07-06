Горячая коронавирусная линия в Петербурге «раскалилась». Количество суточных тестов подросло

В Северной столице за минувшие сутки на коронавирус проверили 29,4 тысячи человек. Справочную службу завалили вызовами.

Данные на 6 июля приводит пресс-служба Смольного. Накануне количество тестов было меньше, 26,7 тысячи, однако до всплеска прошлой недели пока далеко. Так, 1, 2, и 4 июля за сутки проверяли больше 40 тысяч человек, а 3-го больше 50 тысяч.

В Единую региональную информационно-справочную «коронавирусную» службу по номеру 122 позвонили 27,8 тысячи человек. Это рекорд для нынешнего июля. Накануне было всего чуть больше 8 тысяч вызовов.