Рукоблуд на юге Петербурга облапал девушку, отказавшую ему в сексе за деньги

Жительница Фрунзенского района сообщила о нападении в парадной. За отказ в сексе мужчина дважды ударил её по пятой точке.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июля, накануне около полуночи в полицию обратилась 21-летняя жительница дома по улице Ярослава Гашека. Она сообщила, что в пять вечера вышла из дома за продуктами, а когда вернулась, то у входа в парадную столкнулась с мужчиной. Он делал вид, что говорит по мобильному, и вошел вслед за ней в дом. У лифта незнакомец в футболке с цифрой 23 сообщил заявительнице, что она ему понравилась и он готов заплатить ей за секс 15 тысяч рублей. Девушка оказалась не только не польщена столь «щедрым» предложением, но и постаралась убежать от внезапного поклонника.
На втором этаже мужчина, по словам девушки, её догнал, залез рукой под футболку и стал щупать грудь. Девушка попыталась вытащить телефон, чтобы сфотографировать нападавшего, после чего он дважды ударил её по пятой точке и убежал.
По словам пострадавшей, напал на нее мужчина ростом 170 см, в черной футболке, серых спортивных штанах, в кедах и с борсеткой.