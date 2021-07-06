Рукоблуд на юге Петербурга облапал девушку, отказавшую ему в сексе за деньги

Жительница Фрунзенского района сообщила о нападении в парадной. За отказ в сексе мужчина дважды ударил её по пятой точке.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июля, накануне около полуночи в полицию обратилась 21-летняя жительница дома по улице Ярослава Гашека. Она сообщила, что в пять вечера вышла из дома за продуктами, а когда вернулась, то у входа в парадную столкнулась с мужчиной. Он делал вид, что говорит по мобильному, и вошел вслед за ней в дом. У лифта незнакомец в футболке с цифрой 23 сообщил заявительнице, что она ему понравилась и он готов заплатить ей за секс 15 тысяч рублей. Девушка оказалась не только не польщена столь «щедрым» предложением, но и постаралась убежать от внезапного поклонника.

