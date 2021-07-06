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На борту пропавшего на Камчатке самолёта была местная чиновница. Судно ищут в море

По факту пропажи самолёта на Камчатке возбуждено уголовное дело

Плохая погода могла стать причиной исчезновения борта, который летел из Петропавловска-Камчатского в Палану. В самолёте была глава этого поселка.

К девяти утра по Москве 6 июля следы самолёта не найдены. Предположительно, Ан-26 упал в море при заходе на посадку. Владеет самолётом АО «Камчатское авиационное предприятие». Утверждается, что он был исправен. Борт летает с 1982 года, сертификат лётной годности на него заканчивается через два месяца.

Большинство пассажиров — жители поселка Палана, на борту была и его глава Ольга Мохирева. Всего в самолёте находились 23 пассажира и 6 членов экипажа. Прокуратура начала проверку, а Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.

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Комментарии (5)

VVS.СПб
Борт 1982 года. Тридцать девять лет. Перекрученный и заштопанный. 30 жизней ...... а если бы небыло чиновницы то и не узнали бы. Вот настоящая Россия. И все же до этого было по , что такая техника летает. Экономический прорыв. Или это был музейный экспонат? От эпохи якобы застоя.
Rovesnik_Kommunizma
На Дальнем Востоке России на местных авиалиниях летают на откровенном старье, диспетчерская служба имеется только в крупных населенных пунктах.
Перед отбытием в те края в командировку, завещание не будет лишним.
Слава Богу больше не работаю в горно-добывающей компании.
Okmita
Уже написали, что нашли место падения.
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