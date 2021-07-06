На борту пропавшего на Камчатке самолёта была местная чиновница. Судно ищут в море

Плохая погода могла стать причиной исчезновения борта, который летел из Петропавловска-Камчатского в Палану. В самолёте была глава этого поселка.

К девяти утра по Москве 6 июля следы самолёта не найдены. Предположительно, Ан-26 упал в море при заходе на посадку. Владеет самолётом АО «Камчатское авиационное предприятие». Утверждается, что он был исправен. Борт летает с 1982 года, сертификат лётной годности на него заканчивается через два месяца.

Большинство пассажиров — жители поселка Палана, на борту была и его глава Ольга Мохирева. Всего в самолёте находились 23 пассажира и 6 членов экипажа. Прокуратура начала проверку, а Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.