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Умер режиссер «Супермена» и «Смертельного оружия»

Режиссер и продюсер Ричард Доннер умер на 92 году жизни. Он снял первый фильм про Супермена.

О смерти голливудского режиссера накануне сообщила его супруга, Лорен Шуллер Доннер. К 6 июля причины гибели не уточняются.

Доннер в 1978 году снял первый фильм про Супермена с Кристофером Ривом в главной роли. Работал режиссер и над второй картиной, но он покинул проект из-за разногласий с продюсерами. Доннер также снял четыре части франшизы «Смертельное оружие» в Мелом Гибсоном. Последний его фильм «16 кварталов» вышел в 2005 году.

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Комментарии (3)

Банин
Фонтанка, ну напишите, что причина смерти ковид, вам же так хочется...
Марти МакФлай
"О причинах гибели не сообщается". Т.е., причины не известны, но это точно гибель, а не смерть. Браво, Фъ!
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