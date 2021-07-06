Умер режиссер «Супермена» и «Смертельного оружия»

Режиссер и продюсер Ричард Доннер умер на 92 году жизни. Он снял первый фильм про Супермена.

О смерти голливудского режиссера накануне сообщила его супруга, Лорен Шуллер Доннер. К 6 июля причины гибели не уточняются.

Доннер в 1978 году снял первый фильм про Супермена с Кристофером Ривом в главной роли. Работал режиссер и над второй картиной, но он покинул проект из-за разногласий с продюсерами. Доннер также снял четыре части франшизы «Смертельное оружие» в Мелом Гибсоном. Последний его фильм «16 кварталов» вышел в 2005 году.