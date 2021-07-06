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На Лазурном берегу открывается Каннский фестиваль. На нем покажут фильм, снятый в Репино

«Петровы в гриппе», «Разжимая кулаки» и «Дело» покажут на Каннском фестивале от России

74-й Международный Каннский фестиваль состоится в очном формате 6 июля. На Лазурном берегу покажут три российских фильма, один из которых снят под Петербургом.

Фестиваль откроется фильмом «Аннет» Леона Каракса, в главном конкурсе от России представлена работа Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Соревноваться режиссеру придется с Уэсом Андерсоном («Французский вестник»), Полом Верховеном («Непорочная дева»), Асгаром Фархади («Герой»), Франсуа Озоном («Всё прошло хорошо») и Шоном Пенном («День флага»).

Еще два российских фильма прошли в программу «Особый взгляд». Это «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа-младшего. Последний за 25 дней сняли в Репино.

© Фонтанка.Ру

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