FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +30
73.35р87.03р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
5
Печать

Барный локдаун снизил продажи московских рестораторов вдвое

С введением QR-кодов москвичи стали посещать кафе и рестораны в два раза реже. Но не отказывают себе в доставке.

К таким выводам 6 июля пришли аналитики «Чек индекс», данные приводит ТАСС. Сравнивали последнюю неделю июня и первые числа июля. Согласно собранной информации, объем продаж непосредственно в заведениях общепита снизился на 51%, но существенно выросло количество онлайн-заказов — на 141%. Средний чек составил 1105 рублей, что ниже на 10%.

По России средний чек упал на 7%, до 970 рублей. Объем продаж внутри заведений упал на 15%.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Spora
Хватит ли смелости у Беглова ввести аналогичные, а то и более строгие, меры? Или продолжим трупы считать?..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний