Барный локдаун снизил продажи московских рестораторов вдвое

С введением QR-кодов москвичи стали посещать кафе и рестораны в два раза реже. Но не отказывают себе в доставке.

К таким выводам 6 июля пришли аналитики «Чек индекс», данные приводит ТАСС. Сравнивали последнюю неделю июня и первые числа июля. Согласно собранной информации, объем продаж непосредственно в заведениях общепита снизился на 51%, но существенно выросло количество онлайн-заказов — на 141%. Средний чек составил 1105 рублей, что ниже на 10%.

По России средний чек упал на 7%, до 970 рублей. Объем продаж внутри заведений упал на 15%.