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В МЧС рассказали, что горело в отеле «Холидей Инн» в центре Петербурга

Пожарные справились с возгоранием в номере отеля «Холидей Инн» в Адмиралтейском районе Петербурге менее, чем за полчаса. Об этом ночью 5 июля сообщает городское управление МЧС.

Заявка о пожаре на Садовой улице, 62А поступила в 00:05. В 00:27 возгорание было ликвидировано, говорится в сообщении ведомства.

По уточнённой информации, в номере площадью 20 квадратных метров горели постельные принадлежности на площади три квадратных метра. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что из-за происшествия оторваться от подушки пришлось постояльцам гостиницы — на время работы пожарных их попросили покинуть номера и выйти на улицу.

По общему номеру, указанному на сайте «Холидей Инн», ответил администратор. Последний не смог прокомментировать информацию о пожаре, подчеркнув, что в отеле «всё хорошо».

Отель под брендом «Холидей Инн» на 244 номера располагается в историческом здании — Никольских рядах постройки конца XVIII века. Его открытие состоялось в начале лета 2018 года.

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