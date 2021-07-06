В МЧС рассказали, что горело в отеле «Холидей Инн» в центре Петербурга

Пожарные справились с возгоранием в номере отеля «Холидей Инн» в Адмиралтейском районе Петербурге менее, чем за полчаса. Об этом ночью 5 июля сообщает городское управление МЧС.



Заявка о пожаре на Садовой улице, 62А поступила в 00:05. В 00:27 возгорание было ликвидировано, говорится в сообщении ведомства.

По уточнённой информации, в номере площадью 20 квадратных метров горели постельные принадлежности на площади три квадратных метра. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что из-за происшествия оторваться от подушки пришлось постояльцам гостиницы — на время работы пожарных их попросили покинуть номера и выйти на улицу.