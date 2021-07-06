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Источник: Семак отказался возглавить сборную России, Виллаш-Боаш и тренер чемпионов мира Лев еще думают

Российский футбольный союз во всю занимается поисками нового главного тренера для сборной России. Как пишет «РБ Спорт», предварительные переговоры с кандидатами пока сложно назвать успешными.

Должность предложили Сергею Семаку («Зенит»), а также Валерию Карпине («Ростов») и Леониду Слуцкому («Рубин»). Все трое отказались.

В список также входят и иностранцы, среди них — бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Андре Виллаш-Боаш возглавил «Зенит» в 2014, сменив Лучано Спаллетти. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, Кубок России, а также дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов. Покинул «Зенит» он после сезона 2015/16, заняв третье место и не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов. Следующий сезон провел в качестве главного тренера китайского «Шанхая СИПГ», где получил по контракту 12 миллионов евро. После этого взял паузу в своей тренерской карьере. Занялся автоспортом, но не очень удачно.

Как пишет в своём телеграм-канале журналист Андрей Панков, в список также входит экс-тренер сборной Германии Йоахим Лев, под руководством которого немецкая команда стала чемпионом мира в 2014 году. На Евро-2020 немцы вылетели в 1/8 финала.

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Комментарии (8)

Шихаэль Мумахер
сборную миллионеров сможет возглавить только миллиардер
VVM1962
Говорят с хоккеем на следующем ЧМ по хоккею будет все Ок. Путин по рекомендации Терешковой будет играть в первой пятёрке.
montero3
Сборную Англии вместе с тренером и будет счастье...
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