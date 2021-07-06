Роман Дзвинко: «Мы видим потребность в сложных решениях с открытым кодом»

Фото предоставлено пресс-службой НПЦ «БизнесАвтоматика» Поделиться Поделиться







Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика» создает ИТ-решения для государственных организаций, региональных органов исполнительной власти и крупных коммерческих предприятий. Среди заказчиков — Минобороны, Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минстрой, МЧС РФ, Минспорта, Общероссийский народный фронт, Ростелеком, Роспантент и многие другие. Программные решения НПЦ «БизнесАвтоматика» работают более чем в 70 регионах страны.

— Как бы вы оценили уровень цифровой трансформации крупного бизнеса и органов государственной власти в России?



— По данным отчета KMDA, в среднем по всем отраслям и компаниям оцифровано 54% бизнес-процессов. Количество компаний, которые реализуют или планируют цифровое партнерство, увеличилось до 74%. Потребность в кадрах для цифровой трансформации уже доходит до 30% от нынешнего штата.

Во время пандемии ограничительные меры и переход на «удаленку» ускорили диджитализацию, спровоцировали появление нового подхода к организации рабочего процесса, обработке данных, принятию управленческих решений. Компании начали внедрять и развивать облачные технологии, роботизацию бизнес-процессов, автоматизацию ручного труда. Цифровые госуслуги стали максимально востребованы. Также сложившиеся обстоятельства способствовали более тесному сотрудничеству государства с бизнесом в области ИТ-решений. В сегменте B2°С цифровизация тоже ускорилась: все большую популярность начали набирать маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, приложения для конференц-связи, сервисы доставки и т.д.

В ближайшем будущем продолжат развиваться такие технологии, как BigData, интернет вещей (IoT), SaaS, а также решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Главные ожидания руководителей от цифровой трансформации — увеличение капитализации компании и рост маржинальности продуктов и услуг.



— Что сегодня мешает оцифровывать бизнес-процессы?

— На мой взгляд, внедрение цифровых технологий в компаниях замедляет огромная загруженность руководства текущими задачами. Топ-менеджеры, принимающие стратегические решения, не всегда могут выделить время на реализацию цифровых проектов — и те, в итоге, откладываются на неопределенный срок. Недостаточное финансирование тоже тормозит процесс. Также руководство не всегда доходчиво объясняет коллективу пользу от программных продуктов — и тут возможно сопротивление сотрудников, вплоть до увольнения.

Ускорить внедрение можно, если четко описать стратегию трансформации. Кроме того, необходима координация подобных проектов в едином органе управления, а также правильный выбор участников, которые должны обладать необходимым опытом и знаниями. Это позволит эффективно реализовать цифровой проект, соблюдая сроки и не увеличивая затраты.

— В каких отраслях информационные технологии сегодня особенно необходимы?

— По результатам исследований аудиторских компаний, лидерами по цифровизации в нашей стране являются банковский сектор, ритейл и телеком. Среди отстающих — машиностроение и фармацевтика. Конечно, в первую очередь аутсайдерам необходимо наверстать упущенное, но и «передовикам» не стоит останавливаться на достигнутом. Ведь цифровая трансформация обеспечивает рост прибыли и повышение конкурентоспособности предприятия, а в этом нуждаются все без исключения отрасли экономики.



— Какое ПО пользуется наибольшим спросом у бизнеса и госструктур?

— Мы видим потребность в сложных решениях с открытым кодом. Для повышения качества и эффективности работы прежде всего будут внедряться программные продукты для аналитики больших данных, облачные решения, ПО на базе искусственного интеллекта и автономные системы. Также среди технологий, которые нужны отечественным заказчикам, можно выделить сети 5G, интернет вещей и цифровые двойники.

Массовый перевод сотрудников на удаленный режим работы обострил проблемы информационной безопасности: количество киберпреступлений выросло на 90,2%. Произошло это из-за того, что стало тяжелее обнаружить канал утечки данных и вовремя устранить последствия. Так что у бизнеса и госструктур выросла потребность в надежных решениях.

«БизнесАвтоматика» разрабатывает системы в рамках оборонного заказа, поэтому мы накопили достаточно большой опыт в сфере шифрования и безопасной передачи данных. Это отразилось и на наших гражданских разработках — в частности на платформе Visary, которую мы еще в 2016 году модифицировали для возможного внедрения в том числе и в военную инфраструктуру и продолжаем развивать в направлении информационной безопасности с учетом новых угроз.



Еще прошлогодний локдаун стимулировал интерес к облачным сервисам и позволил вендорам, создающим такие решения, продемонстрировать впечатляющие финансовые результаты за второй квартал 2020 года. Среди основных нынешних трендов можно отметить облачную конференц-связь, рабочие столы (DaaS), виртуальные доски, средства управления разработкой ПО и проектами в облаке. Наша компания также активно развивается в перечисленных направлениях.

— НПЦ «БизнесАвтоматика» занимается разработкой и интеграцией ПО с 2010 года. Как за эти 11 лет изменилось отношение к отечественному софту?

— Из-за введения санкций полностью поменялись подходы к автоматизации и цифровизации. Для реализации стратегии импортозамещения было решено перейти от проприетарного программного обеспечения к открытому. Российские интеграторы и разработчики ПО создавали решения, альтернативные импортным, чтобы снизить потери наших предприятий от технологической блокады.

Конечно же, у этого процесса были свои сложности. Даже на простое копирование функциональности зарубежных продуктов требовались огромные финансовые затраты, а бюджетов не всегда хватало. В целом, большинство предприятий, столкнувшись с необходимостью перехода на технологии ранее незнакомых им вендоров, преодолевали неизбежные трудности.



Тем не менее, за прошедшие годы российские ИТ-разработки стали значительно эффективнее, функциональнее и конкурентоспособнее. Да и в целом отношение к отечественному ПО улучшилось: эти решения доказали, что соответствуют требованиям бизнеса, а их использование экономически привлекательно. Так что санкционные ограничения лишь помогли развитию ИТ-сектора.

— Когда, на ваш взгляд, в России может произойти четвертая промышленная революция и появится Индустрия 4.0?

— Наша страна на пути к Индустрии 4.0. Основные трудности, тормозящие процесс, — это невысокий уровень оцифрованности и недостаточное финансирование инноваций на предприятиях. Затраты на НИОКР в России равны 1,1 % ВВП и уступают показателям других стран. Из-за ограничений в прошлом году произошел спад промышленности. Сокращение производства несколько приостановило внедрение технологий.

Но правительство предпринимало усилия, чтобы не останавливать развитие четвертой промышленной революции в стране, и это дало положительные результаты: к примеру, увеличение выручки крупнейших российских ИТ-компаний. Для них были снижены страховые взносы и налоговая ставка на прибыль — это позволит направить высвобождающиеся средства на развитие и оптимизацию внутренних процессов компаний, а также повысить оплату труда.



В стране активно работают фонды и организации, оказывающие финансовую поддержку предприятиям, чьей деятельностью является системная разработка и внедрение новых технологий. Проводятся конкурсы цифровых проектов, что также приближает четвертую промышленную революцию.

— НПЦ «БизнесАвтоматика» активно участвует в национальных проектах. Какая из разработок компании стала наиболее масштабной?

— В 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы совместно с INLINE Technologies разработали платформу «Мой бизнес» для самозанятых и субъектов МСП — единое цифровое окно на базе Visary. Платформа создала общее информационное пространство для предпринимателей, центров поддержки бизнеса, МФЦ, банков, федеральных и региональных органов исполнительной власти. Она позволила стандартизировать процесс оказания поддержки, настроить онлайн-сбор обязательной отчетности, организовать дистанционные консультации и обучение.

У предпринимателей появилась возможность пользоваться услугами в электронном виде, выбирать и дистанционно получать меры поддержки. Тем, кто только планирует начать свое дело, платформа позволяет предлагает необходимую для старта информацию и сервисы. Органы власти могут управлять системой поддержки МСП, оказанием услуг и требованиями к получателям, у них есть оперативный доступ к статистике и аналитике, инструментам для мониторинга и анализа результатов деятельности организаций.

«Мой бизнес» обеспечил прозрачный контроль расходования государственных средств, выделенных для оказания услуг малым и средним предпринимателям. Идентификация пользователей ведется по данным ЕСИА, а информация о компаниях поступает из государственных источников данных (СМЭВ). Сведения об оказанных мерах передаются в Единый реестр получателей поддержки ФНС России.

Сейчас платформа содержит сведения более чем о 1,7 млн оказанных услуг, доступ к личному кабинету получили более 500 тыс. предпринимателей. Функционал системы будет развиваться: до конца проекта планируется создать доступ к площадкам РЭЦ для экспорта продукции, запущен сервис облачной системы управления клиентами, сформированы комплексные пакетные сервисы для начала бизнеса. Использование облачного офиса будет бесплатным, нескольких крупных поставщиков представят коммерческие сервисы.

— Платформа Visary, созданная вашей компанией, стала основой более чем 80 крупных проектов автоматизации. Что делает ее привлекательной для бизнеса и госорганизаций?

— Visary соответствует требованиям по импортозамещению, позволяет создавать высоконагруженные, производительные решения и реализовывать сложные технологические проекты. Также у платформы широкие возможности масштабирования, она легко встраивается в инфраструктуру заказчика. В ней присутствуют компоненты, позволяющие эффективно использовать механизмы ИИ для решения прикладных задач.

Visary постоянно развивается: например, в новой версии мы перешли на концепцию Low-code, позволяющую заказчикам самостоятельно настраивать бизнес-логику процессов. У аналитика появился функционал, с помощью которого он может составить алгоритм вычисления на понятном и доступном языке. Графические конструкторы позволяют создавать приложения и моделировать бизнес-процессы с минимальным участием программистов. Они дают возможность самостоятельно модифицировать программные решения при изменении регламентов и иных требований. Конструкторы регламентированных процессов (Workflow), аналитические данные, личный кабинет, объектная и ролевая модели — это, пожалуй, наиболее востребованный функционал платформы.

— С какими вызовами столкнулась компания во время пандемии?

— «БизнесАвтоматика» была готова к изменениям, так как у нас и до пандемии действовал регламент удаленного формата работы с региональными офисами и сотрудниками. Не пострадала ни внутренняя, ни внешняя эффективность коммуникаций. Собственные цифровые сервисы позволили нам быстро перестроиться. Наши специалисты просто настроили системы удаленного доступа и инструменты для защиты информации под новые требования и провели тестирование. Общение проходило и через общепринятые системы связи — ВКС, телефон и электронную почту.

Хочу отметить, что для успешной организации «удаленки» необходима целостная цифровая среда с разграничением доступа и полным набором сервисов, а также регламентация работы проектной команды. Так как у нас были в арсенале все необходимые инструменты, деятельность компании нисколько не пострадала в этот период — все проекты мы сдали в срок.

— Что в планах «БизнесАвтоматики» на ближайшее будущее?

— Мы непрерывно участвуем в проектах федерального уровня, поэтому нам необходимо расширять штат высококвалифицированных специалистов и открывать новые офисы в регионах. Еще нужно дальнейшее технологическое развитие платформенных компонентов, минимизирующее корректировки кода при реализации проектов.

Мы будем активно интегрировать сквозные технологии (IOT, Blockchain, RPA) в программные продукты, в том числе новые автоматизированные инструменты для планирования и контроля деятельности по разработке, модернизации и техническому сопровождению ИТ-решений внутри компании.

Укрепление позиций на региональном рынке и выход на рынок стран СНГ остается частью нашей долгосрочной стратегии. Кроме того, «БизнесАвтоматика» стремится занять лидирующие позиции в области цифровой трансформации и информационной безопасности, актуализируя свои компетенции в рамках программы по импортозамещению.

Материал подготовлен специально для научно-производственного центра «БизнесАвтоматика».

