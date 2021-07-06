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Роман Дзвинко: «Мы видим потребность в сложных решениях с открытым кодом»

Исполнительный директор НПЦ «БизнесАвтоматика» Роман Дзвинко рассказал «Фонтанке», что мешает внедрять информационные системы, долго ли ждать четвертой промышленной революции и какие ИТ нужны большим компаниям.

Фото предоставлено пресс-службой НПЦ «БизнесАвтоматика»
Фото предоставлено пресс-службой НПЦ «БизнесАвтоматика»
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Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика» создает ИТ-решения для государственных организаций, региональных органов исполнительной власти и крупных коммерческих предприятий. Среди заказчиков — Минобороны, Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минстрой, МЧС РФ, Минспорта, Общероссийский народный фронт, Ростелеком, Роспантент и многие другие. Программные решения НПЦ «БизнесАвтоматика» работают более чем в 70 регионах страны.

Как бы вы оценили уровень цифровой трансформации крупного бизнеса и органов государственной власти в России?

— По данным отчета KMDA, в среднем по всем отраслям и компаниям оцифровано 54% бизнес-процессов. Количество компаний, которые реализуют или планируют цифровое партнерство, увеличилось до 74%. Потребность в кадрах для цифровой трансформации уже доходит до 30% от нынешнего штата.

Во время пандемии ограничительные меры и переход на «удаленку» ускорили диджитализацию, спровоцировали появление нового подхода к организации рабочего процесса, обработке данных, принятию управленческих решений. Компании начали внедрять и развивать облачные технологии, роботизацию бизнес-процессов, автоматизацию ручного труда. Цифровые госуслуги стали максимально востребованы. Также сложившиеся обстоятельства способствовали более тесному сотрудничеству государства с бизнесом в области ИТ-решений. В сегменте B2°С цифровизация тоже ускорилась: все большую популярность начали набирать маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, приложения для конференц-связи, сервисы доставки и т.д.

В ближайшем будущем продолжат развиваться такие технологии, как BigData, интернет вещей (IoT), SaaS, а также решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Главные ожидания руководителей от цифровой трансформации — увеличение капитализации компании и рост маржинальности продуктов и услуг.

Что сегодня мешает оцифровывать бизнес-процессы?

— На мой взгляд, внедрение цифровых технологий в компаниях замедляет огромная загруженность руководства текущими задачами. Топ-менеджеры, принимающие стратегические решения, не всегда могут выделить время на реализацию цифровых проектов — и те, в итоге, откладываются на неопределенный срок. Недостаточное финансирование тоже тормозит процесс. Также руководство не всегда доходчиво объясняет коллективу пользу от программных продуктов — и тут возможно сопротивление сотрудников, вплоть до увольнения.

Ускорить внедрение можно, если четко описать стратегию трансформации. Кроме того, необходима координация подобных проектов в едином органе управления, а также правильный выбор участников, которые должны обладать необходимым опытом и знаниями. Это позволит эффективно реализовать цифровой проект, соблюдая сроки и не увеличивая затраты.

В каких отраслях информационные технологии сегодня особенно необходимы?

— По результатам исследований аудиторских компаний, лидерами по цифровизации в нашей стране являются банковский сектор, ритейл и телеком. Среди отстающих — машиностроение и фармацевтика. Конечно, в первую очередь аутсайдерам необходимо наверстать упущенное, но и «передовикам» не стоит останавливаться на достигнутом. Ведь цифровая трансформация обеспечивает рост прибыли и повышение конкурентоспособности предприятия, а в этом нуждаются все без исключения отрасли экономики.

Какое ПО пользуется наибольшим спросом у бизнеса и госструктур?

— Мы видим потребность в сложных решениях с открытым кодом. Для повышения качества и эффективности работы прежде всего будут внедряться программные продукты для аналитики больших данных, облачные решения, ПО на базе искусственного интеллекта и автономные системы. Также среди технологий, которые нужны отечественным заказчикам, можно выделить сети 5G, интернет вещей и цифровые двойники.

Массовый перевод сотрудников на удаленный режим работы обострил проблемы информационной безопасности: количество киберпреступлений выросло на 90,2%. Произошло это из-за того, что стало тяжелее обнаружить канал утечки данных и вовремя устранить последствия. Так что у бизнеса и госструктур выросла потребность в надежных решениях.

«БизнесАвтоматика» разрабатывает системы в рамках оборонного заказа, поэтому мы накопили достаточно большой опыт в сфере шифрования и безопасной передачи данных. Это отразилось и на наших гражданских разработках — в частности на платформе Visary, которую мы еще в 2016 году модифицировали для возможного внедрения в том числе и в военную инфраструктуру и продолжаем развивать в направлении информационной безопасности с учетом новых угроз.

Еще прошлогодний локдаун стимулировал интерес к облачным сервисам и позволил вендорам, создающим такие решения, продемонстрировать впечатляющие финансовые результаты за второй квартал 2020 года. Среди основных нынешних трендов можно отметить облачную конференц-связь, рабочие столы (DaaS), виртуальные доски, средства управления разработкой ПО и проектами в облаке. Наша компания также активно развивается в перечисленных направлениях.

НПЦ «БизнесАвтоматика» занимается разработкой и интеграцией ПО с 2010 года. Как за эти 11 лет изменилось отношение к отечественному софту?

— Из-за введения санкций полностью поменялись подходы к автоматизации и цифровизации. Для реализации стратегии импортозамещения было решено перейти от проприетарного программного обеспечения к открытому. Российские интеграторы и разработчики ПО создавали решения, альтернативные импортным, чтобы снизить потери наших предприятий от технологической блокады.

Конечно же, у этого процесса были свои сложности. Даже на простое копирование функциональности зарубежных продуктов требовались огромные финансовые затраты, а бюджетов не всегда хватало. В целом, большинство предприятий, столкнувшись с необходимостью перехода на технологии ранее незнакомых им вендоров, преодолевали неизбежные трудности.

Тем не менее, за прошедшие годы российские ИТ-разработки стали значительно эффективнее, функциональнее и конкурентоспособнее. Да и в целом отношение к отечественному ПО улучшилось: эти решения доказали, что соответствуют требованиям бизнеса, а их использование экономически привлекательно. Так что санкционные ограничения лишь помогли развитию ИТ-сектора.

Когда, на ваш взгляд, в России может произойти четвертая промышленная революция и появится Индустрия 4.0?

— Наша страна на пути к Индустрии 4.0. Основные трудности, тормозящие процесс, — это невысокий уровень оцифрованности и недостаточное финансирование инноваций на предприятиях. Затраты на НИОКР в России равны 1,1 % ВВП и уступают показателям других стран. Из-за ограничений в прошлом году произошел спад промышленности. Сокращение производства несколько приостановило внедрение технологий.

Но правительство предпринимало усилия, чтобы не останавливать развитие четвертой промышленной революции в стране, и это дало положительные результаты: к примеру, увеличение выручки крупнейших российских ИТ-компаний. Для них были снижены страховые взносы и налоговая ставка на прибыль — это позволит направить высвобождающиеся средства на развитие и оптимизацию внутренних процессов компаний, а также повысить оплату труда.

В стране активно работают фонды и организации, оказывающие финансовую поддержку предприятиям, чьей деятельностью является системная разработка и внедрение новых технологий. Проводятся конкурсы цифровых проектов, что также приближает четвертую промышленную революцию.

НПЦ «БизнесАвтоматика» активно участвует в национальных проектах. Какая из разработок компании стала наиболее масштабной?

— В 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы совместно с INLINE Technologies разработали платформу «Мой бизнес» для самозанятых и субъектов МСП — единое цифровое окно на базе Visary. Платформа создала общее информационное пространство для предпринимателей, центров поддержки бизнеса, МФЦ, банков, федеральных и региональных органов исполнительной власти. Она позволила стандартизировать процесс оказания поддержки, настроить онлайн-сбор обязательной отчетности, организовать дистанционные консультации и обучение.

У предпринимателей появилась возможность пользоваться услугами в электронном виде, выбирать и дистанционно получать меры поддержки. Тем, кто только планирует начать свое дело, платформа позволяет предлагает необходимую для старта информацию и сервисы. Органы власти могут управлять системой поддержки МСП, оказанием услуг и требованиями к получателям, у них есть оперативный доступ к статистике и аналитике, инструментам для мониторинга и анализа результатов деятельности организаций.

«Мой бизнес» обеспечил прозрачный контроль расходования государственных средств, выделенных для оказания услуг малым и средним предпринимателям. Идентификация пользователей ведется по данным ЕСИА, а информация о компаниях поступает из государственных источников данных (СМЭВ). Сведения об оказанных мерах передаются в Единый реестр получателей поддержки ФНС России.

Сейчас платформа содержит сведения более чем о 1,7 млн оказанных услуг, доступ к личному кабинету получили более 500 тыс. предпринимателей. Функционал системы будет развиваться: до конца проекта планируется создать доступ к площадкам РЭЦ для экспорта продукции, запущен сервис облачной системы управления клиентами, сформированы комплексные пакетные сервисы для начала бизнеса. Использование облачного офиса будет бесплатным, нескольких крупных поставщиков представят коммерческие сервисы.

Платформа Visary, созданная вашей компанией, стала основой более чем 80 крупных проектов автоматизации. Что делает ее привлекательной для бизнеса и госорганизаций?

— Visary соответствует требованиям по импортозамещению, позволяет создавать высоконагруженные, производительные решения и реализовывать сложные технологические проекты. Также у платформы широкие возможности масштабирования, она легко встраивается в инфраструктуру заказчика. В ней присутствуют компоненты, позволяющие эффективно использовать механизмы ИИ для решения прикладных задач.

Visary постоянно развивается: например, в новой версии мы перешли на концепцию Low-code, позволяющую заказчикам самостоятельно настраивать бизнес-логику процессов. У аналитика появился функционал, с помощью которого он может составить алгоритм вычисления на понятном и доступном языке. Графические конструкторы позволяют создавать приложения и моделировать бизнес-процессы с минимальным участием программистов. Они дают возможность самостоятельно модифицировать программные решения при изменении регламентов и иных требований. Конструкторы регламентированных процессов (Workflow), аналитические данные, личный кабинет, объектная и ролевая модели — это, пожалуй, наиболее востребованный функционал платформы.

С какими вызовами столкнулась компания во время пандемии?

«БизнесАвтоматика» была готова к изменениям, так как у нас и до пандемии действовал регламент удаленного формата работы с региональными офисами и сотрудниками. Не пострадала ни внутренняя, ни внешняя эффективность коммуникаций. Собственные цифровые сервисы позволили нам быстро перестроиться. Наши специалисты просто настроили системы удаленного доступа и инструменты для защиты информации под новые требования и провели тестирование. Общение проходило и через общепринятые системы связи — ВКС, телефон и электронную почту.

Хочу отметить, что для успешной организации «удаленки» необходима целостная цифровая среда с разграничением доступа и полным набором сервисов, а также регламентация работы проектной команды. Так как у нас были в арсенале все необходимые инструменты, деятельность компании нисколько не пострадала в этот период — все проекты мы сдали в срок.

Что в планах «БизнесАвтоматики» на ближайшее будущее?

— Мы непрерывно участвуем в проектах федерального уровня, поэтому нам необходимо расширять штат высококвалифицированных специалистов и открывать новые офисы в регионах. Еще нужно дальнейшее технологическое развитие платформенных компонентов, минимизирующее корректировки кода при реализации проектов.

Мы будем активно интегрировать сквозные технологии (IOT, Blockchain, RPA) в программные продукты, в том числе новые автоматизированные инструменты для планирования и контроля деятельности по разработке, модернизации и техническому сопровождению ИТ-решений внутри компании.

Укрепление позиций на региональном рынке и выход на рынок стран СНГ остается частью нашей долгосрочной стратегии. Кроме того, «БизнесАвтоматика» стремится занять лидирующие позиции в области цифровой трансформации и информационной безопасности, актуализируя свои компетенции в рамках программы по импортозамещению.

Материал подготовлен специально для научно-производственного центра «БизнесАвтоматика».

Фото предоставлено пресс-службой НПЦ «БизнесАвтоматика»
Фото предоставлено пресс-службой НПЦ «БизнесАвтоматика»

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