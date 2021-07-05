Германия ослабит коронавирусные ограничения для приезжающих из России

Власти Германии с 7 июля ослабят коронавирусные ограничения для прибывающих из России, Великобритании, Индии и Португалии. Об этом 5 июля сообщает Институт Роберта Коха.



Россия будет перенесена в список стран с высокой заболеваемостью. В настоящий момент прибывающие из нее должны находиться на двухнедельном карантине, несмотря на прививки или справки о перенесенном заболевании. С 7 июля карантин можно будет закончить либо отправив через электронный формуляр справку о прививке (признаются только допущенные в ЕС вакцины), либо о перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, который нужно делать на пятый день после прибытия.

