«Эти люди становятся инкубаторами для новых штаммов». Эпидемиолог подмосковной больницы заявила, что антипрививочники помогают COVID-19 мутировать

Лица, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, помогают ему эволюционировать, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина.



«Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники. Дело в том, что эти люди фактически становятся инкубаторами для новых штаммов опасного заболевания», — сказала Ненастина 5 июля РИА Новости.



По словам эпидемиолога, сегодня основным носителем COVID-19 остается организм человека.



«Любые вирусы мутируют, однако повлиять на этот процесс можно извне — снизив число носителей заболевания. Сделать это можно лишь путем вакцинации. Исходя из этого, именно люди без иммунитета дают патогену новые возможности для эволюционирования», — пояснила Ненастина.

