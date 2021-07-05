«Эти люди становятся инкубаторами для новых штаммов». Эпидемиолог подмосковной больницы заявила, что антипрививочники помогают COVID-19 мутировать

Лица, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, помогают ему эволюционировать, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина.
«Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники. Дело в том, что эти люди фактически становятся инкубаторами для новых штаммов опасного заболевания», — сказала Ненастина 5 июля РИА Новости.
По словам эпидемиолога, сегодня основным носителем COVID-19 остается организм человека.
«Любые вирусы мутируют, однако повлиять на этот процесс можно извне — снизив число носителей заболевания. Сделать это можно лишь путем вакцинации. Исходя из этого, именно люди без иммунитета дают патогену новые возможности для эволюционирования», — пояснила Ненастина.
Она отметила, что вирус меняется, мутация может стать на порядок опаснее исходной версии.
«Пока среди нас остаются люди без иммунитета к коронавирусу, всегда есть потенциальный риск появления нового варианта COVID-19, с высокой степенью распространения и еще не изученными патологиями», — заключила специалист.
Московская область занимает третье место в России по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе выявили 2 651 новый случай заражения COVID.