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«Эти люди становятся инкубаторами для новых штаммов». Эпидемиолог подмосковной больницы заявила, что антипрививочники помогают COVID-19 мутировать

Лица, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, помогают ему эволюционировать, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина.

«Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники. Дело в том, что эти люди фактически становятся инкубаторами для новых штаммов опасного заболевания», — сказала Ненастина 5 июля РИА Новости.

По словам эпидемиолога, сегодня основным носителем COVID-19 остается организм человека.

«Любые вирусы мутируют, однако повлиять на этот процесс можно извне — снизив число носителей заболевания. Сделать это можно лишь путем вакцинации. Исходя из этого, именно люди без иммунитета дают патогену новые возможности для эволюционирования», — пояснила Ненастина.

Она отметила, что вирус меняется, мутация может стать на порядок опаснее исходной версии.

«Пока среди нас остаются люди без иммунитета к коронавирусу, всегда есть потенциальный риск появления нового варианта COVID-19, с высокой степенью распространения и еще не изученными патологиями», — заключила специалист.

Московская область занимает третье место в России по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе выявили 2 651 новый случай заражения COVID.

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Комментарии (33)

Вася Петров
Видновская районная больница??? Форпост медицинской науки?
260708081
Безграмотная дура. Даже академики говорят о том, что иммунитет переболевшего человека ценнее прививки. Но главное, что привитые болеют и заражают не меньше, а новые штаммы появляются, скорее, там, где встречают сопротивление - то есть, где большинство привиты:)
Alex000
Политрук возможно вышел бы неплохой, а эпидемиолог из неё так себе.
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