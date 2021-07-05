Астрономы обнаружили сразу сто черных дыр на окраине нашей Галактики

В шаровом скоплении Palomar 5 из созвездия Змеи, в 76 тыс. световых лет от Земли, существует около ста черных дыр. На их долю приходится примерно 20% от массы этого объекта. О своём открытии исследователи рассказали в научном журнале Nature Astronomy, сообщает 5 июля ТАСС.
«Астрофизики давно предполагают, что большая часть слияний черных дыр происходит в шаровых звездных скоплениях, однако до недавнего времени ученые не знали, как много их может там быть. Благодаря нашей методике наблюдений подобную информацию можно получить и для других объектов», — говорит один из авторов исследования, научный сотрудник Кардиффского университета Фабио Антонини.
Благодаря этому открытию и вычислению массы чёрных дыр в шаровом скоплении с помощью гравитационно-волновых детекторов ученые могут приблизиться к пониманию этого явления в целом.
Антонини и его коллеги попытались воспроизвести процесс формирования «звездных потоков» — тонких лент из материи и звезд, которые опоясывают нашу Галактику. Исследовательская группа Антонини создала компьютерную модель скопления, которая повторяет 11,5 млрд лет его существования. Учёные пришли к выводу, что то, как выглядит Palomar 5, а также связанные с ним звёздные потоки, опоясывающие окраину нашей Галактики, можно объяснить именно скоплением 100–120 черных дыр.