Астрономы обнаружили сразу сто черных дыр на окраине нашей Галактики

В шаровом скоплении Palomar 5 из созвездия Змеи, в 76 тыс. световых лет от Земли, существует около ста черных дыр. На их долю приходится примерно 20% от массы этого объекта. О своём открытии исследователи рассказали в научном журнале Nature Astronomy, сообщает 5 июля ТАСС.

«Астрофизики давно предполагают, что большая часть слияний черных дыр происходит в шаровых звездных скоплениях, однако до недавнего времени ученые не знали, как много их может там быть. Благодаря нашей методике наблюдений подобную информацию можно получить и для других объектов», — говорит один из авторов исследования, научный сотрудник Кардиффского университета Фабио Антонини.

