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Авария, в результате которой пострадала девочка, на время остановила трамвайное движение на севере Петербурга

ДТП с ребёнком произошло в Выборгском районе Петербурга вечером 5 июля. В связи с дорожным происшествием на время оказалось парализовано трамвайное движение.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, в результате аварии на 2-м Муринском проспекте пострадала девочка. Она жива, её осматривают сотрудники скорой помощи. Издание обратилось за подробностями в пресс-службу регионального МВД.

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Очевидец также рассказал, что ДТП на время остановило трамваи. В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» уточнили, что простой составил 25 минут. По состоянию на восемь вечера движение осуществляется в штатном режиме.

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