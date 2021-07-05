ДТП с ребёнком произошло в Выборгском районе Петербурга вечером 5 июля. В связи с дорожным происшествием на время оказалось парализовано трамвайное движение.
Как сообщил «Фонтанке» читатель, в результате аварии на 2-м Муринском проспекте пострадала девочка. Она жива, её осматривают сотрудники скорой помощи. Издание обратилось за подробностями в пресс-службу регионального МВД.
Очевидец также рассказал, что ДТП на время остановило трамваи. В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» уточнили, что простой составил 25 минут. По состоянию на восемь вечера движение осуществляется в штатном режиме.