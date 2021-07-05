ДТП с ребёнком произошло в Выборгском районе Петербурга вечером 5 июля. В связи с дорожным происшествием на время оказалось парализовано трамвайное движение.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, в результате аварии на 2-м Муринском проспекте пострадала девочка. Она жива, её осматривают сотрудники скорой помощи. Издание обратилось за подробностями в пресс-службу регионального МВД.