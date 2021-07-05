Вся надежда — на социально ответственных. Великобритания прощается с обязательными антикоронавирусными ограничениями

Также правительство позже на этой неделе объявит о снятии ограничений в плане путешествий для полностью прошедших курс вакцинации.

«Борис Джонсон заявил общественности в Англии, что с 19 июля люди должны использовать собственное мнение, чтобы снизить риск заражения COVID-19, отменив сотни правил, касающихся ношения масок, социального дистанцирования, собраний и дистанционной работы, и анонсируя возвращение к нормальной жизни», — пишет 5 июля The Guardian.

«Мы должны быть честны сами с собой: если мы не сможем открыть наше общество в ближайшие несколько недель, когда нам поможет приход лета и школьных каникул, мы должны спросить себя: сможем ли мы вернуться к нормальной жизни?» — сказал Джонсон.

С 19 июля маска в людных местах, где происходит контакт с незнакомыми людьми, останется лишь рекомендацией. Главы регионов отреагировали на такое решение негативно, призывая сохранить обязательность средства защиты хотя бы в транспорте и в розничной торговле. Единственными правилами, которые останутся, будет требование изоляции после положительного результата теста на COVID-19, а также некоторые оставшиеся ограничения на международные поездки.



Между тем ранее днём правительство объявило еще о 27 334 случаях COVID-19 и о 9 смертях от коронавируса в Великобритании. Первую дозу вакцины в королевстве получили уже почти 85% взрослого населения, обе — больше 60%.