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Глава оргкомитета Евро-2020 в Петербурге ответил финнам на претензии о новой вспышке коронавируса у них в стране

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остался доволен соблюдением антикоронавирусных мер в Санкт-Петербурге. Об этом 5 июля заявил журналистам во время пресс-конференции глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

«Претензий от УЕФА мы не слышали (речь идёт о жалобах финских властей по поводу вспышки коронавируса в стране после того, как болельщики вернулись из Петербурга. — Ред.). Когда люди путешествуют, у них больше шансов заразиться любым видом инфекции. Это понятно всем. Я не врач, мне трудно оценивать, кто и когда заразился. В УЕФА было проведено масштабное исследование, влияет ли помещение стадиона на риск заразиться коронавирусом. Специалисты из многих стран проанализировали более ста матчей и пришли к выводу, что на стадионе заразиться очень сложно. Стадион не может являться крупным фактором для случаев заражения. Футбол в этом винить сложно. Это исследование находится в открытом доступе, оно серьезное и глубокое, с ним можно ознакомиться. Не могу принять обвинение именно к организаторам футбольных матчей», — подчеркнул Сорокин.

По данным Министерства здравоохранения Финляндии, после возвращения из Петербурга у 86 финских болельщиков обнаружили коронавирус. Также официальный Хельсинки заявил, что более 40% новых случаев коронавируса в Финляндии связаны с Евро-2020 в Петербурге.

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Комментарии (6)

SNOW
мне трудно судить, я человек простой. из крестьян. Какое такое ковид, мне неведомо. Вы в УЕФА спросите лучше. они ребята грамотные, им виднее. Али книжку какую почитайте с картинками, там должно быть написано. А насчет заразы на стадионах - откуда ей там взяться, там всего тысяч сорок человек-то.
yar_5e4cc335310b6
Каждые бугорок врет, и не краснеет. Финны предьявляли претензии своим безалаберным болельщикам, а не властям РФ.
Вернее, скорее пожурили. Там вам не здесь. Силком "в рай" никто не затаскивает. Упор на сознательность населения и подавляющее большинство это понимает и принимает.
f0ntan
Какая-та сотня болельщиков - эта малая доля по сравнению с тем, что обдумывают восстанавливать регулярные автобусные рейсы между СПб и Хельсинки, о чем сегодня была статья. Если чухонцы во всем винят СПб и Евро-2020 во вспышке короновируса у себя, то чего они дали разрешение Совавто на регулярные автобусные рейсы?
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