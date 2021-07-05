Глава оргкомитета Евро-2020 в Петербурге ответил финнам на претензии о новой вспышке коронавируса у них в стране

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остался доволен соблюдением антикоронавирусных мер в Санкт-Петербурге. Об этом 5 июля заявил журналистам во время пресс-конференции глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.



«Претензий от УЕФА мы не слышали (речь идёт о жалобах финских властей по поводу вспышки коронавируса в стране после того, как болельщики вернулись из Петербурга. — Ред.). Когда люди путешествуют, у них больше шансов заразиться любым видом инфекции. Это понятно всем. Я не врач, мне трудно оценивать, кто и когда заразился. В УЕФА было проведено масштабное исследование, влияет ли помещение стадиона на риск заразиться коронавирусом. Специалисты из многих стран проанализировали более ста матчей и пришли к выводу, что на стадионе заразиться очень сложно. Стадион не может являться крупным фактором для случаев заражения. Футбол в этом винить сложно. Это исследование находится в открытом доступе, оно серьезное и глубокое, с ним можно ознакомиться. Не могу принять обвинение именно к организаторам футбольных матчей», — подчеркнул Сорокин.