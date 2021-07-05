Сразу четыре серьезных ДТП с участием грузовых автомобилей произошли в Ленинградской области днем 5 июля. Два из них стали смертельными, унеся жизни водителей.



Как сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ленобласти, в 12:09 в ведомство поступила информация об аварии у поселка Сосново в Приозерском районе области. По информации издания, водитель грузовика КАМАЗ не справился с управлением и съехал в кювет. 49-летний мужчина погиб на месте, его тело деблокировали спасатели.

В 12:23 на 602-м километре трассы М-10 «Россия», у Трубникова Бора в Тосненском районе, столкнулись грузовик Volvo и легковая Toyota, пишет 47News со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и экстренные службы. По предварительным данным, водитель «Тойоты» погиб на месте, а двум его пассажиркам потребовалась медицинская помощь. Спасатели вызволили их из легковой, после чего одну из них — девочку лет 15 на вид — госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.