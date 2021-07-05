Умер генконсул Турции в Петербурге. Он проработал меньше девяти месяцев

Генконсул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Йорулмаз скончался 5 июля. О смерти дипломата сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.



«К сожалению, сегодня мы потеряли нашего дорогого коллегу Мехмета Ферхана Йорулмаза. Да помилует Господь нашего покойного генерального консула, мои соболезнования и терпение его семье и сообществу. Покойся с миром», — написал Чавушоглу в твиттере.

На сайте генконсульства Турции в Петербурге Йорулмаз по-прежнему представлен как генконсул, но его биографию убрали.