Умер генконсул Турции в Петербурге. Он проработал меньше девяти месяцев

Генконсул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Йорулмаз скончался 5 июля. О смерти дипломата сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
«К сожалению, сегодня мы потеряли нашего дорогого коллегу Мехмета Ферхана Йорулмаза. Да помилует Господь нашего покойного генерального консула, мои соболезнования и терпение его семье и сообществу. Покойся с миром», — написал Чавушоглу в твиттере.
На сайте генконсульства Турции в Петербурге Йорулмаз по-прежнему представлен как генконсул, но его биографию убрали.
Йорулмаз возглавил дипмиссию меньше девяти месяцев назад, 15 октября 2020 года. Он умер на 58-м году жизни.