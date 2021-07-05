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Умер генконсул Турции в Петербурге. Он проработал меньше девяти месяцев

Генеральный консул Турции в Петербурге умер на 58-м году жизни

Генконсул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Йорулмаз скончался 5 июля. О смерти дипломата сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«К сожалению, сегодня мы потеряли нашего дорогого коллегу Мехмета Ферхана Йорулмаза. Да помилует Господь нашего покойного генерального консула, мои соболезнования и терпение его семье и сообществу. Покойся с миром», — написал Чавушоглу в твиттере.

На сайте генконсульства Турции в Петербурге Йорулмаз по-прежнему представлен как генконсул, но его биографию убрали.

Йорулмаз возглавил дипмиссию меньше девяти месяцев назад, 15 октября 2020 года. Он умер на 58-м году жизни.

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Комментарии (3)

f0ntan
Азербайджанцы, родственные туркам, пишут свой оглы отдельно. А у турок их оглу пишется слитно. Вон на примере Мевлюта Чувашевича видно
Caliform
Ковид ?
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