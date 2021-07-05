Петербуржец, решивший опробовать АК за рынком «Юнона», проведёт год на исправительных работах

О том, как он оказался на скамье подсудимых, ранее писала «Фонтанка». В декабре прошлого года в преддверии своего дня рождения петербуржец решил приобрести охолощённый автомат Калашникова. Условия сделки стороны должны были обсудить за городским рынком «Юнона».

Потенциальный покупатель решил опробовать АК прямо на глазах прохожих, находясь при этом в салоне автомобиля «Опель». Череда выстрелов перепугала местных жителей, они обратились в полицию. Этот момент попал на видео.

Андрея задержали на следующий день. Ранее он уже имел проблемы с законом: был судим за кражи и мошенничество. Зачем ему АК, он объяснить не смог. Сорокалетие ему пришлось встречать в следственном изоляторе.

Кириллов полностью признал вину, раскаялся. Красносельский райсуд учёл, что он имеет ряд тяжёлых хронических заболеваний, положительно характеризуется по месту жительства и работы, у него есть беременная сожительница и маленький ребёнок, а также родители, которые нуждаются в постоянном уходе. Подсудимому назначили наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.