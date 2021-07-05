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Петербуржец, решивший опробовать АК за рынком «Юнона», проведёт год на исправительных работах

Жителя Петербурга осудили за стрельбу из автомата

Неудержимое желание опробовать новую покупку в общественном месте привело петербуржца на скамью подсудимых. Автоматную очередь в его исполнении оценил суд.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга днём 5 июля, вынесен приговор в отношении Андрея Кириллова, признанного виновным в хулиганстве.

О том, как он оказался на скамье подсудимых, ранее писала «Фонтанка». В декабре прошлого года в преддверии своего дня рождения петербуржец решил приобрести охолощённый автомат Калашникова. Условия сделки стороны должны были обсудить за городским рынком «Юнона».

Потенциальный покупатель решил опробовать АК прямо на глазах прохожих, находясь при этом в салоне автомобиля «Опель». Череда выстрелов перепугала местных жителей, они обратились в полицию. Этот момент попал на видео.

Андрея задержали на следующий день. Ранее он уже имел проблемы с законом: был судим за кражи и мошенничество. Зачем ему АК, он объяснить не смог. Сорокалетие ему пришлось встречать в следственном изоляторе.

Кириллов полностью признал вину, раскаялся. Красносельский райсуд учёл, что он имеет ряд тяжёлых хронических заболеваний, положительно характеризуется по месту жительства и работы, у него есть беременная сожительница и маленький ребёнок, а также родители, которые нуждаются в постоянном уходе. Подсудимому назначили наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

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Комментарии (9)

daisychain
Потому что стрелять можно только в составе свадебного кортежа и под музыкальное сопровождение в виде известного народного танца.
Danik
Офигкль. Пострелял. А за 240 млнов условно!
f0ntan
Про тяжелые исправительные работы, новых зэков, на Фъ писали немало. Вот еще один, кто будет работать на таких работах, и доля дохода которого пойдет в бюджет государства
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