24-летний хоккеист сборной Латвии погиб после попадания осколка петарды в грудь

Латвийский хоккейный вратарь «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс погиб в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Ему было 24 года.



По данным издания Delfi, спортсмен праздновал в США с одноклубниками День независимости США. Во время устроенного коллективом салюта латвийскому хоккеисту в область сердца прилетел обломок петарды, что и стало причиной смерти.

«Его бойцовский дух и отношение к работе служили настоящим образцом в спорте! Уход Матисса — большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всей нации», — говорится в сообщении на сайте Латвийской хоккейной федерации.