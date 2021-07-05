24-летний хоккеист сборной Латвии погиб после попадания осколка петарды в грудь

Латвийский хоккейный вратарь «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс погиб в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Ему было 24 года.
По данным издания Delfi, спортсмен праздновал в США с одноклубниками День независимости США. Во время устроенного коллективом салюта латвийскому хоккеисту в область сердца прилетел обломок петарды, что и стало причиной смерти.
«Его бойцовский дух и отношение к работе служили настоящим образцом в спорте! Уход Матисса — большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всей нации», — говорится в сообщении на сайте Латвийской хоккейной федерации.
Кивлениекс начинал карьеру в клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку. Голкипера не выбрали на драфте, но со временем он попал в систему «Коламбуса». Всего в НХЛ Кивлениекс провел 8 матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 процента отраженных бросков.