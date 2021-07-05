В Петербурге суд оправдал граждан Киргизии, которых полиция наделила талантом телепортации

Фрунзенский районный суд вынес оправдательный приговор гражданам Киргизии по делу о разбойном нападении на женщину. «Фонтанка» рассказывала, что у всех подсудимых было алиби.



Как сообщил «Фонтанке» адвокат Павел Литвинов, суд оправдал троих фигурантов за непричастностью и велел немедленно освободить их из-под стражи.

«Установлено, что все подсудимые находились не в месте преступления, обвинение не представило каких-либо доказательств, свидетельствующих об обратном», — уточнил защитник.

Заирбек Дуйшо, Бекболот Менишбай и Нургазы Сарыков были задержаны в феврале 2020 года. Им предъявили обвинение в нападении на управляющую сетью продовольственных магазинов на улице Белы Куна 27 декабря 2019 года. У нее отобрали сумку с деньгами и ценностями на 700 тысяч рублей.