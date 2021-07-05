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В Петербурге суд оправдал граждан Киргизии, которых полиция наделила талантом телепортации

Суд освободил троих граждан Киргизии по делу о разбойном нападении на женщину

Фрунзенский районный суд вынес оправдательный приговор гражданам Киргизии по делу о разбойном нападении на женщину. «Фонтанка» рассказывала, что у всех подсудимых было алиби.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Павел Литвинов, суд оправдал троих фигурантов за непричастностью и велел немедленно освободить их из-под стражи.

«Установлено, что все подсудимые находились не в месте преступления, обвинение не представило каких-либо доказательств, свидетельствующих об обратном», — уточнил защитник.

Заирбек Дуйшо, Бекболот Менишбай и Нургазы Сарыков были задержаны в феврале 2020 года. Им предъявили обвинение в нападении на управляющую сетью продовольственных магазинов на улице Белы Куна 27 декабря 2019 года. У нее отобрали сумку с деньгами и ценностями на 700 тысяч рублей.

Как писала «Фонтанка», Нургазы Сарыков в вечер преступления находился в квартире на Гражданском проспекте. Алиби ему обеспечивали родственники и друг, с которым он общался в мессенджере, в том числе по видеосвязи.

Бекболот Менишбай работал таксистом. Он возил пассажирку в другом районе города. Женщина подтвердила «Фонтанке» свою поездку и готова была рассказать о ней полицейским.

Заирбек Дуйшо до позднего вечера находился на территории режимного филиала ФГУП «Автотранспортный комбинат» Управделами президента на улице Книпович, о чем свидетельствовали видеозапись системы охранного телевидения и книга учета входа-выхода работников.

Подсудимые заявили о физическом насилии со стороны полицейских, которые требовали дать признательные показания.

В СИЗО Дуйшо, Менишбай и Сарыков провели полтора года. Судья Олег Щербаков отменил им меру пресечения после оглашения приговора, выпустил немедленно из-под стражи и напомнил им о праве на реабилитацию.

В уголовном деле был четвертый фигурант, Арлен Искендеров. Его уголовное преследование полиция прекратила перед передачей материалов в суд.

Дело о разбойном нападении суд возвращает полиции Фрунзенского района для дальнейшего расследования и поиска настоящих преступников.

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Комментарии (4)

мухомор
непрокатило.
kiros
Интересно теперь мусоров которые липу лепили посадят? Ведь эти подонки наверняка не одно дело сфальсифицировали. И надо проверить все их дела.
AndrewBarsik
Вся государственная система - инструмент в руках подонков. Какую бы нелепость не вытворил какой-нибудь клерк в самом низу иерархии, вся система всё равно будет исходить из презумпции его правоты, лишь бы "не прогибаться под народ"
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