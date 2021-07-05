Сенаторы предлагают наделить правительство РФ полномочиями по установлению единых требований к устройствам фиксации нарушений ПДД, поскольку некорректная работа средств фотовидеофиксации нарушений правил поведения на дороге при фактическом отсутствии события правонарушения вынуждает десятки тысяч водителей обжаловать вынесенные в отношении их постановления. При этом, не имея документально подтвержденных сведений о неправильной работе специальных технических средств, граждане испытывают «объективные сложности в доказывании отсутствия своей вины», отмечает Клишас со ссылкой на опыт Москвы, Татарстана, Волгоградской, Вологодской и Тюменской областей.

В Госдуму внесён законопроект, который облегчит водителям обжалование штрафов с видеокамер, рассказал 5 июля «Фонтанке» соавтор инициативы сенатор Андрей Клишас. Поправки в статьи КоАП 2.61 («Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств») и 24.5 («Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении») подготовлены совместно с вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком «по итогам работы с обращениями граждан в регионах».

«Существенным препятствием при обжаловании гражданами вынесенных в отношении их постановлений является отсутствие единых обязательных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а также порядка обработки и хранения информации, получаемой с их помощью, что также создает дополнительные поводы для недовольства граждан работой контрольно-надзорных органов», — заявил Андрей Клишас «Фонтанке».



При этом сенаторы предлагают ввести «амнистию» для нарушителей ПДД, если нарушение зафиксировано без соблюдения единых правил, установленных правительством. Это будет «способствовать укреплению принципа законности в административном производстве», полагают Клишас и Турчак.



«Данный законопроект позволит повысить гарантии законности и обоснованности привлечения граждан к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения», — заключил Андрей Клишас.



Закон вступает в силу спустя 180 дней после дня официального опубликования. На данный момент инициатива пока ещё не появилась в базе законопроектов Госдумы.

