Представлялся чекистом, обещал сотруднику ФСБ взятку. В Тосно до суда дошло дело о 100 тысячах за предупреждение о проверке мигрантов

Житель Тосно обвиняется в попытке дать взятку сотруднику ФСБ. За 100 тысяч он хотел оперативно иметь данные о грядущих миграционных проверках на строительстве трассы М-11.



Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу СК Ленобласти 5 июля, на скамье подсудимых оказался 59-летний мужчина, которого обвиняют в «обещании или предложении посредничества во взяточничестве».



По версии следствия, он выступил посредником от взяткодателя и встретился с сотрудником ФСБ, пообещав ему ежемесячно передавать взятку не менее 100 тысяч рублей. За это чекист должен был оперативно сообщать о проверках соблюдения миграционного законодательства в акционерном обществе.

