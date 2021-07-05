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Представлялся чекистом, обещал сотруднику ФСБ взятку. В Тосно до суда дошло дело о 100 тысячах за предупреждение о проверке мигрантов

СК Ленобласти передал в суд дело об обещании взятки сотрудникам ФСБ

Житель Тосно обвиняется в попытке дать взятку сотруднику ФСБ. За 100 тысяч он хотел оперативно иметь данные о грядущих миграционных проверках на строительстве трассы М-11.

Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу СК Ленобласти 5 июля, на скамье подсудимых оказался 59-летний мужчина, которого обвиняют в «обещании или предложении посредничества во взяточничестве».

По версии следствия, он выступил посредником от взяткодателя и встретился с сотрудником ФСБ, пообещав ему ежемесячно передавать взятку не менее 100 тысяч рублей. За это чекист должен был оперативно сообщать о проверках соблюдения миграционного законодательства в акционерном обществе.

Речь, по данным издания, идет о турецкой компании «Идж ичташ иншаат санайи», строившей трассу М-11. Работы велись в том числе в Тосненском районе Ленобласти. А сам обвиняемый якобы представлялся контрразведчиком.

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