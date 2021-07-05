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«Будет торчать только купол Исаакия». Кандидаты от РПСС пойдут на выборы с призывом спасти Петербург от затопления

Российская партия социальной справедливости утвердила программу и состав кандидатов, которых отправит на выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Петербурга. Партийный съезд состоялся в минувшие выходные.

Как рассказал «Фонтанке» 5 июля журналист Максим Шевченко, который возглавил список партии на выборах в Государственную думу, одним из пунктов выборной программы партии стала борьба за экологию, в том числе партийцы намерены бороться за спасение Петербурга от затопления.

«Наш кандидат, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский подготовил доклад «Зелёный поворот», в нём мы поднимаем тему выбросов в атмосферу и тему экологии. В нём говорится, что если мы общими усилиями не начнём бороться с загрязнениями, то Петербург может быть затоплен, только купол Исаакия будет торчать над водой. У нас есть реальные предложения, как с этим бороться», — отметил Шевченко.

По его словам, партия утвердила сильный федеральный список на выборы в Государственную думу. В общефедеральную часть списка партии вошли депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат Заксобрания Хабаровска Максим Кукушкин, политолог Руслан Курбанов, историк Дамир Исхаков, общественный деятель Иван Шамаев, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, правозащитник Олег Мельников.

Петербургский список в Думу РПСС возглавил депутат ЗакСа Андрей Анохин. Он также возглавил список партии в Законодательное собрание города, за ним следуют ученый Владимир Воронов, общественница Галина Савельева, мастер производственного обучения реставрационного колледжа «Кировский» Алексей Веретенников, хирург Александровской больницы Фёдор Маркин.

Российской партии социальной справедливости придется собирать подписи на выборах в Законодательное собрание: для регистрации списка нужно будет предоставить порядка 20 тысяч подписей горожан.

Выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Санкт-Петербурга пройдут 19 сентября.

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Комментарии (7)

***_555
То есть они против намыва? Пошли супротив протеже бабывали?
Сергей Каменев
В связи с тем, что Балтийский щит (на котором стоит Санкт-Петербург) поднимается на пару сантиметров в год, а мировой океан поднимается на 2 сантиметра за 365 дней, то затопления города придется ждать очень долго.
0day
Таки они будут бороться с передачей Исаакия РПЦ? Какие ещё загрязнения мозга могут вызвать затопление до шпиля?
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