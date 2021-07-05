«Будет торчать только купол Исаакия». Кандидаты от РПСС пойдут на выборы с призывом спасти Петербург от затопления

Российская партия социальной справедливости утвердила программу и состав кандидатов, которых отправит на выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Петербурга. Партийный съезд состоялся в минувшие выходные.



Как рассказал «Фонтанке» 5 июля журналист Максим Шевченко, который возглавил список партии на выборах в Государственную думу, одним из пунктов выборной программы партии стала борьба за экологию, в том числе партийцы намерены бороться за спасение Петербурга от затопления.

«Наш кандидат, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский подготовил доклад «Зелёный поворот», в нём мы поднимаем тему выбросов в атмосферу и тему экологии. В нём говорится, что если мы общими усилиями не начнём бороться с загрязнениями, то Петербург может быть затоплен, только купол Исаакия будет торчать над водой. У нас есть реальные предложения, как с этим бороться», — отметил Шевченко.