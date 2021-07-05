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На Васильевском острове хотят увеличить норматив обеспеченности скверами

Заксобрание Петербурга на ближайшем заседании рассмотрит инициативу, которая предлагает увеличить минимальный норматив обеспеченности населения зелеными насаждениями на Васильевском острове с 6 до 10 квадратных метров на человека. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Для этого необходимо скорректировать закон «О зеленых насаждениях в Петербурге».

Василеостровский район в настоящее время, как и вся историческая часть города (Центральный, Адмиралтейский и Петроградский районы), а также Колпинский, имеет наименьшую в сравнении с другими районами города обеспеченность «зеленью» — всего 6 квадратных метров на человека.

Для Выборгского, Калининского, Кировского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Невского, Приморского и Фрунзенского районов этот показатель составляет 12 квадратных метров на человека, а для Кронштадтского, Курортного, Петродворцового и Пушкинского районов — 18 «квадратов».

Спикер парламента Вячеслав Макаров, комментируя законопроект, обратил внимание, что на Васильевском острове ведется крупное жилое строительство на намывных территориях. «Если уже сегодня не ввести законодательное ограничение, завтра там могут появиться очередные «каменные джунгли», — добавил он.

Первое чтение законопроекта пройдет в среду, 7 июля.

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Комментарии (3)

spb7771250
Они там уже появились, чудаки непрофессиональные... И это уже невозможно исправить. Ни циферкой, ни законом. Проектировать надо было правильно.
dedmoroz_5e4d8827384c2
и что? норматив есть, а скверов нет ....
какие новые скверы и по каким адресам планируются на В.О.?
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