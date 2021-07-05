На Васильевском острове хотят увеличить норматив обеспеченности скверами

Заксобрание Петербурга на ближайшем заседании рассмотрит инициативу, которая предлагает увеличить минимальный норматив обеспеченности населения зелеными насаждениями на Васильевском острове с 6 до 10 квадратных метров на человека. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Мариинского дворца.



Для этого необходимо скорректировать закон «О зеленых насаждениях в Петербурге».

Василеостровский район в настоящее время, как и вся историческая часть города (Центральный, Адмиралтейский и Петроградский районы), а также Колпинский, имеет наименьшую в сравнении с другими районами города обеспеченность «зеленью» — всего 6 квадратных метров на человека.