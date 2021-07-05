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Открытие Бали отложили из-за нового штамма. Ситуация на райском острове «выглядит наиболее тревожно»

Власти Индонезии ввели ограничения в туристических зонах курортного острова Бали из-за распространения нового штамма COVID-19.

«В период с 3 по 20 июля будут закрыты места общественного питания и туристические зоны, в том числе на острове Бали, где ситуация с распространением вируса выглядит наиболее тревожно», — сообщает 5 июля АТОР.

Власти Индонезии назвали причинами ограничений новый штамм коронавируса. Если заболеваемость снизится, то Бали может быть открыт по плану — в конце лета.

Для въезда в страну необходимо предъявить результат ПЦР-теста и сертификат одобренным препаратом от COVID-19. В республике пока не признали «Спутник V». Еще одно тестирование ждет по прибытии в Индонезию. Затем путешественников отправят на 8-дневный карантин.

С начала пандемии в Индонезии выявили 2,28 миллиона заболевших коронавирусом.

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