Открытие Бали отложили из-за нового штамма. Ситуация на райском острове «выглядит наиболее тревожно»

Власти Индонезии ввели ограничения в туристических зонах курортного острова Бали из-за распространения нового штамма COVID-19.



«В период с 3 по 20 июля будут закрыты места общественного питания и туристические зоны, в том числе на острове Бали, где ситуация с распространением вируса выглядит наиболее тревожно», — сообщает 5 июля АТОР.

Власти Индонезии назвали причинами ограничений новый штамм коронавируса. Если заболеваемость снизится, то Бали может быть открыт по плану — в конце лета.

Для въезда в страну необходимо предъявить результат ПЦР-теста и сертификат одобренным препаратом от COVID-19. В республике пока не признали «Спутник V». Еще одно тестирование ждет по прибытии в Индонезию. Затем путешественников отправят на 8-дневный карантин.