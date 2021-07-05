Ночной взрыв в Каспийском море у побережья Азербайджана не связан с нефтегазовой инфраструктурой и не повлёк последствий для здоровья людей, сообщает в понедельник, 5 июля, МЧС республики.



«Выявлен факт извержения грязевого вулкана на каменистом острове, примерно в 30 километрах от берега в направлении Сальянского района. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя. Вулкан не представляет опасности для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей», — уточнили в МЧС Азербайджана вместе с публикацией видео места ночного взрыва.