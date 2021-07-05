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«В кратере вулкана пламя». В МЧС Азербайджана показали последствия ночного взрыва газа в Каспийском море

Ночной взрыв в Каспийском море у побережья Азербайджана не связан с нефтегазовой инфраструктурой и не повлёк последствий для здоровья людей, сообщает в понедельник, 5 июля, МЧС республики.

«Выявлен факт извержения грязевого вулкана на каменистом острове, примерно в 30 километрах от берега в направлении Сальянского района. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя. Вулкан не представляет опасности для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей», — уточнили в МЧС Азербайджана вместе с публикацией видео места ночного взрыва.

В ведомстве отметили, что проверкой ситуации занимаются после вчерашних публикаций в соцсетях фото и видео огненного столба над ночным Каспием. Версии из первых сообщений, что взорвалась нефтяная платформа, не подтверждаются. Нефтегазовая компания SOCAR официально сообщила, что взрыв зафиксирован в 10–12 километрах от месторождения, и на морских платформах компании аварий не было.

Учёные предполагают, что взорвался так называемый грязевой вулкан. Этой же версии придерживается и Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. Подобные ситуации случались в прошлом. Предполагается, что воспламенение газа происходит в результате трения камней в процессе извержения грязевого вулкана.

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