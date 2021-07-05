Несовершеннолетняя девушка пострадала под колесами каршерингового автомобиля утром 5 июля в Василеостровском районе Петербурга. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения.



ДТП произошло в 9:55 у дома 50 по Среднему проспекту В.О. Трамвайная остановка там расположена прямо на проезжей части перед перекрестком с 12–13-й линией В.О. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как к высаживающему пассажиров трамваю подъезжает каршеринговый Hyundai, проезжает мимо и сбивает вышедшую из электротранспорта девушку. От удара ее подбросило и перевернуло в воздухе.