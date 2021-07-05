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Иранец на каршеринге сбил выходящую из трамвая девушку на Среднем проспекте В.О. в Петербурге

Несовершеннолетняя девушка пострадала под колесами каршерингового автомобиля утром 5 июля в Василеостровском районе Петербурга. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения.

ДТП произошло в 9:55 у дома 50 по Среднему проспекту В.О. Трамвайная остановка там расположена прямо на проезжей части перед перекрестком с 12–13-й линией В.О. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как к высаживающему пассажиров трамваю подъезжает каршеринговый Hyundai, проезжает мимо и сбивает вышедшую из электротранспорта девушку. От удара ее подбросило и перевернуло в воздухе.

По информации «Дорожного инспектора», пострадавшей 17 лет, ее доставили в детскую больницу. За рулем каршеринга находился гражданин Ирана, он был трезв. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, девушка получила травмы средней степени тяжести. (Новость дополнена в 14:31.)

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Комментарии (20)

А13579
А что, границы предподоткрыли? Или предподзакрыли?
265101847
Опять ослы- теперь из ирана, млин! у нас русские вообще тут остались?!! что ни происшествие, то очередной осёл!
262255201
А в каких странах ещё такие долбо-остановки ? Опять мировой эксклюзив ?
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