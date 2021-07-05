Гражданина Марокко ударили в шею ножом на юге Петербурга. В полицию попал тесть-белорус

Полиция Кировского района Петербурга устанавливает обстоятельства, которые привели в больницу 51-летнего гражданина Марокко. Врачи зафиксировали у него ножевое ранение шеи.
Как стало известно «Фонтанке» 5 июля, сообщение о ранении иностранца в полицию поступило накануне около половины десятого утра. Мужчину в стационар увезли из квартиры на улице Маршала Казакова, где он проживает с супругой-россиянкой. Оттуда же в полицию увезли 67-летнего уроженца Белоруссии — тестя марокканца. По предварительной информации, он давно уже был в плохих отношениях с зятем, и утром в воскресенье у них произошел очередной конфликт, который привел к тому, что пенсионер схватился за нож.
Как говорят, в момент нанесения удара мужчина был нетрезв.
После осмотра, по данным «Фонтанки», иностранца отпустили из больницы.
Проводится доследственная проверка.