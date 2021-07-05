За минувшие выходные и пятницу, со 2 по 4 июля, в Петербурге произошло почти четыре десятка серьезных ДТП, в которых получили травмы больше 40 человек. В Адмиралтейском районе поздним вечером воскресенья под колесами автомобиля пострадала молодая девушка.
Как стало известно «Фонтанке», 4 июля в 23:52 у дома 1 по Сенатской площади автомобиль сбил пешехода — 20-летнюю петербурженку. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рану в области темени и гематому на лбу и осталась без двух зубов. В удовлетворительном состоянии ее доставили в больницу.
Всего со 2 по 4 июля в Петербурге было зафиксировано 769 ДТП, из которых с пострадавшими были 38, сообщает 5 июля УГИБДД по СПб и ЛО. Травмы в них получили 43 человека, в том числе 8 детей. Один человек погиб. В Ленобласти произошло 289 аварий, в том числе 23 — с пострадавшими. Травмы получили 26 взрослых и 4 ребенка. Погиб также один человек.