Резкий водитель в Московском районе Петербурга едва не срезал путь с заправки на дорогу через газон, но был остановлен поребриком. Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения.

ДТП произошло на съезде с улицы Типанова на Витебский проспект, у АЗС «Лукойл». На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как белая «Лада» на скорости вылетает с заправки, врезается в поребрик и от удара запрыгивает на тротуар. Произошло это прямо перед носом у проезжающей по съезду легковой машины. От столкновения их отделяли какие-то секунды. От неожиданности второй водитель даже вырулил на встречную полосу.