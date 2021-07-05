FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +27
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
4
Печать

«Лада» вылетела на тротуар на Типанова и погрустнела. Камера сняла, как она удивила автомобилиста

Автомобиль с заправки влетел в поребрик и на тротуар на улице Типанова в Петербурге

Резкий водитель в Московском районе Петербурга едва не срезал путь с заправки на дорогу через газон, но был остановлен поребриком. Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения.

ДТП произошло на съезде с улицы Типанова на Витебский проспект, у АЗС «Лукойл». На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как белая «Лада» на скорости вылетает с заправки, врезается в поребрик и от удара запрыгивает на тротуар. Произошло это прямо перед носом у проезжающей по съезду легковой машины. От столкновения их отделяли какие-то секунды. От неожиданности второй водитель даже вырулил на встречную полосу.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей, в половине первого часа ночи 5 июля погрустневшая «Лада» 99-й модели уже стояла на тротуаре. Вероятно, само ДТП произошло накануне вечером.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265947515
Это как же надо гнать, тупо вперед на тротуар. Походу он даже не пытался тормозить. Шкоде повезло, если гонщик в бочину вошел бы, скорее всего были бы трупы (не дай бог конечно).
Fontanka_reader
Невозмутимость водителя Шкоды восхищает, конечно. Но все таки в таких случаях надо останавливаться и интересоваться самочувствием водителя болида типа лада девяносто девять. Вдруг он сам себе скорую вызвать не в состоянии.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний