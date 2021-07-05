В горящем цеху деревообработки в Сестрорецке обрушилась кровля

Как сообщает ведомство 5 июля, с 10:30 пожарные работают на месте горящего цеха по деревообработке уже в 1 БИС.



Площадь горения составляет 840 квадратных метров: огнем объят весь ангар, где находится цех — 450 квадратных метров, а также пилорама на площади 300 квадратных метров и пристройка на площади 90 квадратных метров.



Кровля цеха и пилорамы, уточняют в МЧС, обрушилась на площади 750 квадратных метров. Пострадавших, по данным МЧС, нет.

