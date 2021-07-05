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В горящем цеху деревообработки в Сестрорецке обрушилась кровля

МЧС Петербурга снизило ранг пожара на Аэродромной улице в Сестрорецке.

Как сообщает ведомство 5 июля, с 10:30 пожарные работают на месте горящего цеха по деревообработке уже в 1 БИС.

Площадь горения составляет 840 квадратных метров: огнем объят весь ангар, где находится цех — 450 квадратных метров, а также пилорама на площади 300 квадратных метров и пристройка на площади 90 квадратных метров.

Кровля цеха и пилорамы, уточняют в МЧС, обрушилась на площади 750 квадратных метров. Пострадавших, по данным МЧС, нет.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 9:17. Сначала ранг пожара повысился до 1 БИС, а затем и до двойки. На месте работают 12 единиц техники и 47 человек личного состава.

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