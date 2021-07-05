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Полиция Петербурга ищет воров, которые после посещения квартиры предпринимательницы стали миллионерами

В Петербурге обокрали квартиру предпринимательницы почти на 2 млн

Два месяца отсутствовала в квартире на улице Джона Рида, где прописана с детьми и родителями, 35-летняя петербурженка. По возвращении её ждала вскрытая дверь.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июля, накануне в полицию Невского района обратилась 35-летняя петербурженка с сообщением о квартирной краже.

По предварительной информации, с мая она проживала в другом месте и заехала в квартиру на улице Джона Рида посмотреть, всё ли в порядке.

За время её отсутствия в помещении побывали воры. Им досталось 40 тысяч рублей, 100 долларов, наручные часы и дорогие ювелирные украшения. Особо заявительница убивалась по жемчужному колье.

Сумму ущерба она заявила в 1,7 миллиона рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По данным нашего издания, женщина является индивидуальным предпринимателем в сфере продажи сувениров, а также владелицей ресторана в Невском районе Петербурга.

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Комментарии (6)

nuga
А поставить на охрану что мешает? По два месяца отсутствия в квартире с жемчугами и ювелиркой.Ладно бы стояла одна ДСП мебель-выноси шкафы,не жалко.
Rovesnik_Kommunizma
Совсем совести нет у грабителей - последние 100 баксов забрали у бедной женщины. Еще и колье цены необыкновенной менты засветили, нескоро теперь всплывет.
gencon
Совсем плохи дела у сечина и роттенберга, из мошенников переквалифицировались в воров - домушников. Чтож, поймай их полиция, а там медаль за заслуги - и все, - отпускай
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