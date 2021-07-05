Полиция Петербурга ищет воров, которые после посещения квартиры предпринимательницы стали миллионерами

Два месяца отсутствовала в квартире на улице Джона Рида, где прописана с детьми и родителями, 35-летняя петербурженка. По возвращении её ждала вскрытая дверь.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июля, накануне в полицию Невского района обратилась 35-летняя петербурженка с сообщением о квартирной краже.
По предварительной информации, с мая она проживала в другом месте и заехала в квартиру на улице Джона Рида посмотреть, всё ли в порядке.
За время её отсутствия в помещении побывали воры. Им досталось 40 тысяч рублей, 100 долларов, наручные часы и дорогие ювелирные украшения. Особо заявительница убивалась по жемчужному колье.
Сумму ущерба она заявила в 1,7 миллиона рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
По данным нашего издания, женщина является индивидуальным предпринимателем в сфере продажи сувениров, а также владелицей ресторана в Невском районе Петербурга.