Сотрудники ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии выступили в неожиданной для себя роли — им пришлось искать потерявшегося ребенка. Как рассказали 4 июля в пресс-службе ведомства, юный болельщик отстал от родителей возле «Санкт-Петербург Арены» после одного из матчей Евро-2020.



Сами родственники мальчика найти не смогли и обратились к росгвардейцам. Причем проблема была еще в том, что ребенок не говорит по-русски. Однако информации о приметах мальчика ОМОНовцам хватило, что найти его «спустя считанные минуты». «Мама ребенка выразила признательность росгвардейцам за оперативную помощь», - подытожили в пресс-службе.