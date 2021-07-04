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В Петербурге ОМОНовцы нашли потерявшегося болельщика. И отвели его к маме

Сотрудники ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии выступили в неожиданной для себя роли — им пришлось искать потерявшегося ребенка. Как рассказали 4 июля в пресс-службе ведомства, юный болельщик отстал от родителей возле «Санкт-Петербург Арены» после одного из матчей Евро-2020.

Сами родственники мальчика найти не смогли и обратились к росгвардейцам. Причем проблема была еще в том, что ребенок не говорит по-русски. Однако информации о приметах мальчика ОМОНовцам хватило, что найти его «спустя считанные минуты». «Мама ребенка выразила признательность росгвардейцам за оперативную помощь», - подытожили в пресс-службе.

пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

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Комментарии (1)

Ruticon
странно, что неизмудохали по пути...
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