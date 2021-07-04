А вот зря такие мероприятия проводят. Будучи в NYC пошли мы к Рокфеллер центру на предмет забраться на оный и возле места назначения меня сильно озадачила куча очень странных спортсменов. Очень сильно страдающие избыточным весом люди обоих полов и разных рас напялили на себя спортивные номера, как у бегунов или лыжников. Что за спецолимпиада? Оказалось, что вото вот начнется чемпионат по поеданию не то гамбургеров, не то хотдогов. Это что, антиреклама такая, что ли? Лучше бы этим героям спорта другое соревнование бы замутили для их же пользы - кто больше всех сможет просуществовать не жуя что то.