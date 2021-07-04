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Американец по прозвищу Челюсти установил мировой рекорд по поеданию хот-догов

Американец Джоуи Честнат, по прозвищу Челюсти, побил свой собственный мировой рекорд по поеданию хот-догов, съев 76 сосисок за 10 минут. Об этом 4 июля пишет Deadline.

Это уже шестая победа Честната подряд, всего же в его копилке 14 чемпионских титулов. Прошлый рекорд он установил в 2020 году, съев 75 хот-догов. Он зарабатывает от 250 тыс. до 500 тыс. долларов в год на соревнованиях по поеданию чего-либо на скорость, а также за счет спонсорских контрактов.

Лучшей среди женщин (они соревнуются отдельно) стала Мишель Лесков с результатом в 30 сосисок за 10 минут (рекорд — 49).

Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость в США прошло, как считается, в 1916 году — ирландец Джим Маллен съел тогда 13 сосисок за 10 минут на спор. Конкурс проводился регулярно, прервавшись на время Второй мировой войны. В нынешнем виде его организует нью-йоркская сеть закусочных.

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Комментарии (8)

Michael_5e4cd31840823
Странно, что не проводят соревнования по объёму и весу одновременно исторгнутых из себя испражнений)
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А вот зря такие мероприятия проводят. Будучи в NYC пошли мы к Рокфеллер центру на предмет забраться на оный и возле места назначения меня сильно озадачила куча очень странных спортсменов. Очень сильно страдающие избыточным весом люди обоих полов и разных рас напялили на себя спортивные номера, как у бегунов или лыжников. Что за спецолимпиада? Оказалось, что вото вот начнется чемпионат по поеданию не то гамбургеров, не то хотдогов. Это что, антиреклама такая, что ли? Лучше бы этим героям спорта другое соревнование бы замутили для их же пользы - кто больше всех сможет просуществовать не жуя что то.
hal9000
Я знаю мужика он спокойно съесть 77 сосисок за 9 минут 59 секунд..
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