Американец Джоуи Честнат, по прозвищу Челюсти, побил свой собственный мировой рекорд по поеданию хот-догов, съев 76 сосисок за 10 минут. Об этом 4 июля пишет Deadline.
Это уже шестая победа Честната подряд, всего же в его копилке 14 чемпионских титулов. Прошлый рекорд он установил в 2020 году, съев 75 хот-догов. Он зарабатывает от 250 тыс. до 500 тыс. долларов в год на соревнованиях по поеданию чего-либо на скорость, а также за счет спонсорских контрактов.
JOEY CHESTNUT WITH A NEW WORLD RECORD 76 HOTDOGS IN 10 MINUTES 😳— SportsCenter (@SportsCenter) July 4, 2021
14 titles 🐐 pic.twitter.com/3iia7YIHdr
Лучшей среди женщин (они соревнуются отдельно) стала Мишель Лесков с результатом в 30 сосисок за 10 минут (рекорд — 49).
Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость в США прошло, как считается, в 1916 году — ирландец Джим Маллен съел тогда 13 сосисок за 10 минут на спор. Конкурс проводился регулярно, прервавшись на время Второй мировой войны. В нынешнем виде его организует нью-йоркская сеть закусочных.