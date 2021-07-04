По данным «Яндекса», вечером в Петербурге загруженность дорог не превышает обычные два балла. Карта демонстрирует «красные» участки на Краснофлотском шоссе в сторону города - там стоят в трёхкилометровом заторе в сторону города. «Столкновение и вылет с дороги», - рассказывают об аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлай
На 79-м километре «Сортавалы» столкнулись два легковых автомобиля. 47news пишет, что пострадавших нет, но без пробки не обошлось: машины ползли порядка 8 километров. Въезд в город по Новоприозерскому шоссе по-прежнему стоит в аналогичном по длине заторе, в нём же отмечена авария у ТРЦ «Мега Парнас».
Ещё одно ДТП во Всеволожском районе Ленобласти произошло на 26-м километре внутреннего кольца КАД: столкнулись грузовой и легковой автомобили, легковушка стала грудой металла. По словам очевидцев, есть пострадавшие. «Две скорые, две реанимации и пожарные. Пробка увеличивается», - пишет Элина.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлай