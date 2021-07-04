В петербургской «Меге» снова можно освежиться и закупиться. Взрывоопасного в ТРЦ не нашли

Торгово-развлекательный центр «Мега Дыбенко» под Петербургом, прервавший работу в разгар выходного дня, распахнул двери для прогретых солнцем покупателей.



Как сообщили «Фонтанке» по телефону ТРЦ, около пяти часов вечера в «Мегу» в Кудрово разрешили вернуться арендаторам. Для посетителей двери в торговый центр открыли немногим позже.



От магазинов и кондиционеров горожан оторвали в четыре часа после полудня. Покинуть помещение попросили по техническим причинам. Позднее в администрации рассказали, что остановить работу пришлось по рекомендации полиции. «Было получено сообщение о возможной угрозе. В настоящий момент проблема решена», — заверяют посетителей.

