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В петербургской «Меге» снова можно освежиться и закупиться. Взрывоопасного в ТРЦ не нашли

«Мега Дыбенко» в Петербурге вернулась к работе

Торгово-развлекательный центр «Мега Дыбенко» под Петербургом, прервавший работу в разгар выходного дня, распахнул двери для прогретых солнцем покупателей.

Как сообщили «Фонтанке» по телефону ТРЦ, около пяти часов вечера в «Мегу» в Кудрово разрешили вернуться арендаторам. Для посетителей двери в торговый центр открыли немногим позже.

От магазинов и кондиционеров горожан оторвали в четыре часа после полудня. Покинуть помещение попросили по техническим причинам. Позднее в администрации рассказали, что остановить работу пришлось по рекомендации полиции. «Было получено сообщение о возможной угрозе. В настоящий момент проблема решена», — заверяют посетителей.

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Комментарии (1)

Ифка
Мега Дыбенко не в Санкт-Петербурге
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