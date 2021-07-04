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В доме Корнилова на Малом проспекте Петроградской стороны в Петербурге обвалился потолок

В коммунальной квартире дома № 26–28 на Малом проспекте Петроградской стороны с потолка обрушилась штукатурка. Об этом «Фонтанке» 4 июля рассказал петербуржец Кирилл.

Штукатурка с потолка обвалилась на кухне 28 июня. В результате происшествия никто не пострадал.

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«Управляющая компания пришла, отбила остальную часть потолка, при этом никаких защитных контраварийных мероприятий проведено не было. Так и живем с упавшим потолком в условиях, опасных для жизни», — пояснил Кирилл.

Мужчина добавил, что направил обращение администрации Петроградского района через портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой оказать помощь, но пока ответа не получил.

Дом Корнилова является выявленным объектом культурного наследия. Здание — образец стиля модерн, в 1910 году его построили по проекту художника-архитектора Александра Барановского.

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Комментарии (4)

Dim22
И ни кто рядом ничего не строил , Так не может быть
266136175
А причем тут штукатурка потолка и управляющая компания?
Управляющая компания занимается ремонтом,поддержанием общедомового имущества. Все что находится в квартире висит на плечах собственника. Ну и судя по тому,что под штукатуркой дранка, нормального ремонта в квартире лет 40 не делалось.
SNOW
Так и живём с упавшим потолком.... Так поднимите задницу и отремонтируйте свое жилье, а не нойте.
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