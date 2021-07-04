Штукатурка с потолка обвалилась на кухне 28 июня. В результате происшествия никто не пострадал.

В коммунальной квартире дома № 26–28 на Малом проспекте Петроградской стороны с потолка обрушилась штукатурка. Об этом «Фонтанке» 4 июля рассказал петербуржец Кирилл.

«Управляющая компания пришла, отбила остальную часть потолка, при этом никаких защитных контраварийных мероприятий проведено не было. Так и живем с упавшим потолком в условиях, опасных для жизни», — пояснил Кирилл.



Мужчина добавил, что направил обращение администрации Петроградского района через портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой оказать помощь, но пока ответа не получил.

