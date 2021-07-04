На реке Великой в Пскове совершило вояж необычное транспортное средство — плавающий автомобиль. Видео 4 июля опубликовал во «ВКонтакте» местный житель.
Владелец и создатель транспортного средства — псковитянин Илья Герасимов. Он рассказал «Фонтанке», что автомобиль, Mazda 323 F, уже трижды спускали на воду для плавания.
«Каждый раз оптимизирую работу своего транспортного средства. Крайний раз двс (двигатель внутреннего сгорания. — Прим. ред.) снят для защиты экологии, плывет за счёт лодочного мотора, прикрепленного к фаркопу», — пояснил автор конструкции. Он добавил, что мощность водоплавающей машины составляет две с половиной лошадиные силы. На плаву машину держит монтажная пена.
Первый заплыв состоялся в конце мая, после того как изобретатель получил ответ от главы ГУ МЧС Москвы. В письме сказано, что использование «пенно-изоляционных составов в корпусе авто не делает его подлежащим госрегистрации маломерным судном особой конструкции». Вместе с тем в документе указано, что в Москву-реку путь машине заказан — это нарушило бы правила пользования водными объектами столицы для плавания на маломерных судах и правила охраны жизни на таких объектах.
Герасимов заверил, что это не последний спуск «Мазды» на воду.