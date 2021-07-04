На реке Великой в Пскове совершило вояж необычное транспортное средство — плавающий автомобиль. Видео 4 июля опубликовал во «ВКонтакте» местный житель.

Владелец и создатель транспортного средства — псковитянин Илья Герасимов. Он рассказал «Фонтанке», что автомобиль, Mazda 323 F, уже трижды спускали на воду для плавания.



«Каждый раз оптимизирую работу своего транспортного средства. Крайний раз двс (двигатель внутреннего сгорания. — Прим. ред.) снят для защиты экологии, плывет за счёт лодочного мотора, прикрепленного к фаркопу», — пояснил автор конструкции. Он добавил, что мощность водоплавающей машины составляет две с половиной лошадиные силы. На плаву машину держит монтажная пена.