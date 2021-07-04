Папа римский Франциск госпитализирован в Риме. Как сообщает 4 июля Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола, глава Католической церкви должен пройти плановую операцию на толстой кишке.
«Сегодня днем его святейшество папа Франциск был доставлен в поликлинику А. Джемелли в Риме, где ему предстоит плановая операция по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки», — заявил глава пресс-службы Ватикана Матео Бруни.
Отметим, папа ранее пропустил праздничное новогоднее богослужение из-за обострившихся болей после воспаления седалищного нерва.