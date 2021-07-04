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Папа римский Франциск госпитализирован

Папа римский Франциск госпитализирован в Риме. Как сообщает 4 июля Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола, глава Католической церкви должен пройти плановую операцию на толстой кишке.

«Сегодня днем его святейшество папа Франциск был доставлен в поликлинику А. Джемелли в Риме, где ему предстоит плановая операция по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки», — заявил глава пресс-службы Ватикана Матео Бруни.

Отметим, папа ранее пропустил праздничное новогоднее богослужение из-за обострившихся болей после воспаления седалищного нерва.

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Комментарии (4)

Анна Эстедт
нагрешил где-то
nuga
Какое нам дело до подробностей Папы,его седалищного нерва и толстой кишки? Расскажите о здоровье Путина,которое тщательно скрывается.
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