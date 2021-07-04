На Евро-2020 Украина заработала больше России на 5,25 млн евро

Украинская ассоциация футбола по итогам выступления национальной команды на Евро-2020 заработала 16 млн евро. Об этом 4 июля пишет РБК.



Сумма складывалась следующим образом: победа на групповом этапе — 1,5 млн евро, выход в 1/8 финала — еще 2 млн, в 1/4 финала — еще 3,25 млн. Кроме того, каждый участник турнира получил гарантированно по 9,25 млн евро. Только в четвертьфинале команда под руководством Андрея Шевченко проиграла Англии со счетом 0:4.



Сборная России же на Евро-2020 одержала только одну победу и не смогла выйти в плей-офф, так что РФС, как писала «Фонтанка», получит только 10,75 млн евро.



Отметим, участники полуфиналов заработают по 5 млн евро, финалисты — по 7 млн. Победителю турнира полагается 10 млн евро. Он определится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

