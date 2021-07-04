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Яростное задержание скутериста на севере Петербурга попало на видео

Мужчину на скутере задержали после погони в Петербурге

Дорожная полиция ловила водителя мопеда, рассекавшего по дорогам в Приморском районе Петербурга. Неуловимым он оставался недолго, но успел раззадорить — в финале с гонщиком не деликатничали.

Видеозапись задержания оказалась в распоряжении «Фонтанки» 4 июля. Макси-скутер около часа дня притормозил на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Из поравнявшейся с ним машины ДПС высыпали двое. Скутериста ухватили за рукав, потрепали за загривок, уложили на асфальт и заковали в наручники. Свою помощь в задержании предложил прохожий.

«Фонтанка.ру»

Историю заезда позднее изложили в шести протоколах. В них нарушение правил маневрирования, неостановка по требованию, игнорирование «красного» (дважды) и пешехода. Финальным штрихом стала статья за неповиновение полиции.

35-летний водитель трезв, гонками с полицией развлекал себя, пока жена и маленькая дочь отдыхали на пляже, сообщает «Дорожный инспектор». Скутер уезжал от наряда ДПС от Парашютной улицы. «Затупил», — говорит мужчина под камеру и просит не снимать, поскольку «и так грустно».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (25)

gencon
То, что во Франции комедия в фильме "жандармы....", в России - жизнь. Ни на что не годятся, позор..... Льготники, блин
Akabos
2 красных - лишение. А если и категории нет, то 15 суток прибавят.
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.... хорошо повозили, надеюсь впредь наука остальным ..... а ведь могли и пострелять немножко.
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