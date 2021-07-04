Видеозапись задержания оказалась в распоряжении «Фонтанки» 4 июля. Макси-скутер около часа дня притормозил на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Из поравнявшейся с ним машины ДПС высыпали двое. Скутериста ухватили за рукав, потрепали за загривок, уложили на асфальт и заковали в наручники. Свою помощь в задержании предложил прохожий.
«Фонтанка.ру»
Историю заезда позднее изложили в шести протоколах. В них нарушение правил маневрирования, неостановка по требованию, игнорирование «красного» (дважды) и пешехода. Финальным штрихом стала статья за неповиновение полиции.
35-летний водитель трезв, гонками с полицией развлекал себя, пока жена и маленькая дочь отдыхали на пляже, сообщает «Дорожный инспектор». Скутер уезжал от наряда ДПС от Парашютной улицы. «Затупил», — говорит мужчина под камеру и просит не снимать, поскольку «и так грустно».