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Под Петербургом прошла успешная операция по спасению хищного птенца

Выпавший из гнезда птенец пустельги в деревне Тайцы благополучно вернулся домой. Птицу подняли наверх сотрудники «Кошкиспаса». Фото организация опубликовала 4 июля в своем аккаунте в Instagram.

«Иногда надо не снять, а поднять) как мы рассказывали, изредка бывают у нас заявки не снять кого-то с дерева, а совсем наоборот. Так и здесь, в д. Тайцы Гатчинского района из родительского гнезда выпал птенец пустельга (семейство соколиных). Сейчас утром наши спасатели @terra_spas и Леонид вернули птенчика домой)) где его ждали два собрата», — рассказали в «Кошкиспасе» (орфография и пунктуация оригинала).

Активисты напоминают, что не все птенцы требуют возврата в гнездо. В случае, если птенец уже перешел в стадию слетка, он живет на земле, где за ним присматривают родители, пока молодая особь не встанет на крыло.

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Комментарии (2)

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.... они его не ждали, а скорее всего выбросили .... как это принято у птенцов в борьбе за корм .... хотя откуда это знать кошатникам, а ведь могли спасти особь.
261864151
Может, лучше не "хищного птенца", а "птенца хищной птицы"?
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