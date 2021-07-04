Выпавший из гнезда птенец пустельги в деревне Тайцы благополучно вернулся домой. Птицу подняли наверх сотрудники «Кошкиспаса». Фото организация опубликовала 4 июля в своем аккаунте в Instagram.
«Иногда надо не снять, а поднять) как мы рассказывали, изредка бывают у нас заявки не снять кого-то с дерева, а совсем наоборот. Так и здесь, в д. Тайцы Гатчинского района из родительского гнезда выпал птенец пустельга (семейство соколиных). Сейчас утром наши спасатели @terra_spas и Леонид вернули птенчика домой)) где его ждали два собрата», — рассказали в «Кошкиспасе» (орфография и пунктуация оригинала).
Активисты напоминают, что не все птенцы требуют возврата в гнездо. В случае, если птенец уже перешел в стадию слетка, он живет на земле, где за ним присматривают родители, пока молодая особь не встанет на крыло.