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Российские дачники не торопятся на финские дачи

Число пересечений границы российскими владельцами финских коттеджей остаётся на прежнем уровне, несмотря на облегчение въезда. Об этом пишет 4 июля Yle со ссылкой на погранслужбу.

«Как сообщают на погранпунктах Ваалимаа и Нуйямаа, большинство пересекающих границу россиян — это лица с двумя паспортами, Финляндии и России», — пишет издание.

Две недели назад власти Финляндии разрешили владельцам дач приезжать без ограничений.

На рост пассажиропотока повлияли футбольные фанаты, приезжавшие в Петербург на Евро-2020. По данным погранслужбы, на погранпунктах Юго-Восточной Финляндии было зафиксировано 67 397 пересечений, в страну не пустили 22 человека. Для сравнения: в 2020 году было 33 107, в 2019-м — 685 тыс. В мае показатель составил 46 910 (против 30 631 в 2020-м и 697 тыс. в 2019-м).

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