В городской больнице № 1 Энгельса мужчину-инвалида медики уложили прямо на пол. Опубликованная в соцсети видеозапись вызвала возмущение, а зампред областного правительства Роман Грибов заявил о намерении требовать увольнения врачей.



По словам автора видео, которые приводятся в паблике «В Контакте» «Энгельс онлайн», в больницу привезли бездомного мужчину, у которого не было одной ноги. С собой у инвалида был только военный билет.

«Этого человека просто скинули на пол, ничего не предприняв. Отношение врачей и охранников нашей любимой больницы безобразное и скотское; пока этот человек лежал на каталке, его оскорбляли и смеялись над ним», — описал очевидец ситуацию.