FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
10
Печать

«Это твоя постель на сегодня». В саратовской больнице безногого инвалида положили на пол

В городской больнице № 1 Энгельса мужчину-инвалида медики уложили прямо на пол. Опубликованная в соцсети видеозапись вызвала возмущение, а зампред областного правительства Роман Грибов заявил о намерении требовать увольнения врачей.

По словам автора видео, которые приводятся в паблике «В Контакте» «Энгельс онлайн», в больницу привезли бездомного мужчину, у которого не было одной ноги. С собой у инвалида был только военный билет.

«Этого человека просто скинули на пол, ничего не предприняв. Отношение врачей и охранников нашей любимой больницы безобразное и скотское; пока этот человек лежал на каталке, его оскорбляли и смеялись над ним», — описал очевидец ситуацию.

vk.com/engels_24

Заместитель правительства Саратовской области Роман Грибов назвал ситуацию «совершенно дикой». Чиновник опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, что будет требовать увольнения заведующего приемным покоем и заместителя главного врача, которые «допустили случившееся».

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

marinalvn
Обвинять врачей все кинулись, а лежать рядом с таким в палате никто бы не захотел. И на улице никто ему не помогает и домой поесть и помыться не ведёт. А за чужой счёт всё добрые.
Вера Симакова
Читая ваши комменты можно подумать, что в наших больницах все врачи и мед.сестры там занимаются только тем, что убивают больных. Этот бедолага сам добровольно выбрал такую жизнь и в больницу они попадают, чтобы помыться, поспать на чистом белье и поесть. Никто из вас не захотел бы рядом быть в больнице с воняющим бомжом. Там они кобенятся и не разрешают врачам даже подойти к ним, не то, что осмотреть. Все деньги от социальной медицины идут на пьяниц и бомжей. Они напьются всякой дряни и спят под кустом, им очень даже хорошо, но сердобольные граждане зачем-то вызывают скорую помощь. Скорая едет не к инфарктнику в это время, а к грязному вонючему бомжу и его брыкающего и кобенящегося укладывают фельдшеру на носилки и как на такси доставляют в приемный покой в больницу, там его моют, кормят, укладывают спать вместе с действительно больными людьми, потом он опять идут под куст или в подвал, а не в социальный центр.
chip1
Каждый должен понимать, что для доблестных борцов с модным вирусом, все мы не выше этого одноногого бедолаги, попадете в больничку в тяжёлом состоянии и не будет рядом родни и близких - считайте, что вы наедине с Богом, за редким исключением, никто вам помогать не будет. Оптимизированная медицина это не о здоровье, это о зарабатывании денег!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний