Видеозапись злоключений 32-летнего курьера оказалась в распоряжении «Фонтанки» 4 июля. Воскресной ночью он нарвался на неприятности на Тверской улице в Колпино. Во дворах приметная зелёная форма привлекла внимание компании, несколько человек увязались следом.
«Фонтанка.ру»
Позже мужчина рассказал полицейским, что его преследовали пятеро, в том числе девушка. Оторваться не вышло: сотруднику службы брызнули в лицо из перцового баллончика и отобрали телефон. Приметы нападавших устанавливаются. Судя по видео, один из них был полураздет и упоён триумфом и чем-то потяжелее. Исполнив подобие победного танца, он вернулся к доставщику и присоединил к добыче половину заказа — всё, что успел выхватить из термосумки. Преступников ищут.