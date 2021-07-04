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Курьер подвергся голодному набегу на юго-востоке Петербурга. Полуголый танец победителя попал на видео

В Колпино ограбили курьера

Житель Колпинского района Петербурга остался без ночного перекуса. Пока он ждал доставку, спешившему к нему курьеру встретились такие же голодные, но вооружённые баллончиком прохожие.

Видеозапись злоключений 32-летнего курьера оказалась в распоряжении «Фонтанки» 4 июля. Воскресной ночью он нарвался на неприятности на Тверской улице в Колпино. Во дворах приметная зелёная форма привлекла внимание компании, несколько человек увязались следом.

«Фонтанка.ру»

Позже мужчина рассказал полицейским, что его преследовали пятеро, в том числе девушка. Оторваться не вышло: сотруднику службы брызнули в лицо из перцового баллончика и отобрали телефон. Приметы нападавших устанавливаются. Судя по видео, один из них был полураздет и упоён триумфом и чем-то потяжелее. Исполнив подобие победного танца, он вернулся к доставщику и присоединил к добыче половину заказа — всё, что успел выхватить из термосумки. Преступников ищут.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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Полуголый танец
Полуголый танец
Полуголый танец
Полуголый танец
AlBerkut
Видео с камер - огонь, там что, выковыренные с древних мобильных под наблюдение приспособили?

Ну и наглядное пособие, называется как прилипнуть на разбой и группой лиц на ровном месте за жратву и дёшевую мобилу😂😂😂
Надеюсь 'героев' найдут и с 'удивлением' узнают про наличие у них условки😉😂😂😂
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