Как стало известно «Фонтанке», авария произошла на пересечении Казанской улицы и переулка Гривцова незадолго до половины первого часа дня 4 июля. Дорогу не поделили «Мерседес» с московскими номерами и «Деу Матиз», который принадлежит 37-летней жительнице Петербурга.
«Фонтанка.ру»
В результате столкновения микроавтобус опрокинул легковую машину на бок и практически забросил на тротуар, где «зелёный» ждали пешеходы. Ближе всех и на пути «Деу» оказалась девушка с самокатом. Судя по видео, она успела отскочить. Без пострадавших не обошлось: в НИИ имени Джанелидзе скорая забрала 54-летнюю родственницу владелицы «Деу».