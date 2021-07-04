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Камера показала, как «Деу» забросило на тротуар в центре Петербурга. От пешеходов машину отделяли сантиметры

Камера сняла, как «Деу» после столкновения с «Мерседесом» в Петербурге вынесло на тротуар

Девушку-пешехода в центре Петербурга спасли сантиметры. Вместе с самокатом она оказалась на пути опрокинутого в ДТП автомобиля, но избежала удара.

Как стало известно «Фонтанке», авария произошла на пересечении Казанской улицы и переулка Гривцова незадолго до половины первого часа дня 4 июля. Дорогу не поделили «Мерседес» с московскими номерами и «Деу Матиз», который принадлежит 37-летней жительнице Петербурга.

«Фонтанка.ру»

В результате столкновения микроавтобус опрокинул легковую машину на бок и практически забросил на тротуар, где «зелёный» ждали пешеходы. Ближе всех и на пути «Деу» оказалась девушка с самокатом. Судя по видео, она успела отскочить. Без пострадавших не обошлось: в НИИ имени Джанелидзе скорая забрала 54-летнюю родственницу владелицы «Деу».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Vodila_5e4cf37bae732
Узбечики 100%
chip1
Повезло девченке да и остальным ребятам. Жаль нет видео каким образо микрик подцепил за бок легковушку.
260559331
Теснят москали нашенских
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