FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
20
Печать

Девушки в петербургской подземке устроили забег по вагону в памперсах. «Тиктокеры открыли секретный уровень»

Девушки устроили забег по вагону в памперсах в метро Петербурга

Пассажиров петербургского метро удивили две девушки, которые устроили акцию в электричке. Участницы нарядились в памперсы и перемещались из одного конца вагона в другой. Видео 4 июля опубликовал телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» с комментарием «Тиктокеры открыли секретный уровень».

Один из пассажиров запечатлел, как девушки с криком бегают по вагону, снимая себя на телефоны.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В соцсетях предположили, что участницы акции снимают ролик для Tik-Tok. По другой версии, они таким образом привлекают внимание к проблеме отсутствия туалетов в метрополитене.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

Antuan Rokanten
Отвратительно за всем этим наблюдать.
Chinalove
Да уж... Не девушки, а коровушки...
265101847
Свиноматки какие-то. С такими ж. надо тихо дома сидеть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний