Пассажиров петербургского метро удивили две девушки, которые устроили акцию в электричке. Участницы нарядились в памперсы и перемещались из одного конца вагона в другой. Видео 4 июля опубликовал телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» с комментарием «Тиктокеры открыли секретный уровень».



Один из пассажиров запечатлел, как девушки с криком бегают по вагону, снимая себя на телефоны.