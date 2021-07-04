Премьер-лига России по футболу по совокупной стоимости игроков заняла десятое место в мире. Как сообщает 4 июля Transfermarkt, все футболисты РПЛ обошлись в 979 млн евро.
Первое место с 8,56 млрд евро занимает английская премьер-лига. Итальянский чемпионат Серии А, игроки которого суммарно стоили 4,96 млрд евро, — второе. «Бронза» у испанской Ла Лиги (4,89 млрд евро).
Далее по убывающей следуют чемпионаты Германии, Франции, Португалии, английский чемпионшип (второй по значимости в Британии после премьер-лиги), бразильская серия А и высший дивизион Нидерландов.
Порог в миллиард евро перешагнули все турниры из топ-10, кроме российской премьер-лиги.