- Откат – это денежный эквивалент благодарности за то, что в тендере выбрали именно нашу фирму.



- А что такое тендер?



- Тендер – это чемпионат отрасли по откатам.



- Молодец шесть! Четыре тебе и два ты сам знаешь куда. Записываем условие задачи. У Вани было 5 яблок. По документам. По факту 3, по договору 7. Сколько яблок будет у того, кто проверяет Ванину хозяйственную деятельность?



- Влияние родственных связей на коррупцию. Вовочка.



- Я не выучил.



- Садись, пять.



- Спасибо папа.



- Кто приведет мне примеры коррупции в истории? Гоголь «Мертвых душ» сколько томов написал по документам? Два. А сдал? Один. Где второй? Сгорел! Теперь вы понимаете, почему у нас новый компьютерный класс сгорел? И почему спортзал скоро сгорит? И последний вопрос. Назовите мне идеальную отрасль.



- Нанотехнологии!



- Деньги тратятся на результат, невидимый человеческому глазу!



- Не забудьте сдать по 500 рублей на ремонт класса.



- Опять по 500!



- Мне сдадите по 300. Родителям скажем по 500.