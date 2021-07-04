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Чемпионат России по футболу вошел в топ-10 самых дорогих в мире

Премьер-лига России по футболу по совокупной стоимости игроков заняла десятое место в мире. Как сообщает 4 июля Transfermarkt, все футболисты РПЛ обошлись в 979 млн евро.

Первое место с 8,56 млрд евро занимает английская премьер-лига. Итальянский чемпионат Серии А, игроки которого суммарно стоили 4,96 млрд евро, — второе. «Бронза» у испанской Ла Лиги (4,89 млрд евро).

Далее по убывающей следуют чемпионаты Германии, Франции, Португалии, английский чемпионшип (второй по значимости в Британии после премьер-лиги), бразильская серия А и высший дивизион Нидерландов.

Порог в миллиард евро перешагнули все турниры из топ-10, кроме российской премьер-лиги.

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Комментарии (4)

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- Молодец шесть! Четыре тебе и два ты сам знаешь куда. Записываем условие задачи. У Вани было 5 яблок. По документам. По факту 3, по договору 7. Сколько яблок будет у того, кто проверяет Ванину хозяйственную деятельность?

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- Нанотехнологии!

- Деньги тратятся на результат, невидимый человеческому глазу!

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Alex000
Кто бы сомневался.
Cвифт
.... шикарный распил.
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