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Акцию устрашения под Петербургом устроили двое с монтировками

Возле бара «Виктория» в городе Кириши в Ленобласти произошел конфликт, закончившийся дракой с монтировками. Об этом сообщает 47news.

По информации издания, около часа ночи 4 июля на Волховскую набережную в Киришах прибыл оранжевый микроавтобус «Фольксваген Транспортер». Возле бара «Виктория» из машины выскочили двое мужчин, в руках у них были монтировки. Они начали гонять людей, собравшихся у бара. В полицию обратилась девушка, оказавшаяся на месте происшествия.

По данным 47news, полиции уже известен собственник автомобиля, вопросы собираются задать его нервным пассажирам. По предварительной информации, перед инцидентом произошел некий конфликт.

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Комментарии (1)

Верю в сказки
Кавказ объясняет местным оборигенам кто теперь тут главный? ну а чего хотеть, любит их верховный, ему виднее, нужно принять и подчинится.
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