Акцию устрашения под Петербургом устроили двое с монтировками

Возле бара «Виктория» в городе Кириши в Ленобласти произошел конфликт, закончившийся дракой с монтировками. Об этом сообщает 47news.



По информации издания, около часа ночи 4 июля на Волховскую набережную в Киришах прибыл оранжевый микроавтобус «Фольксваген Транспортер». Возле бара «Виктория» из машины выскочили двое мужчин, в руках у них были монтировки. Они начали гонять людей, собравшихся у бара. В полицию обратилась девушка, оказавшаяся на месте происшествия.



По данным 47news, полиции уже известен собственник автомобиля, вопросы собираются задать его нервным пассажирам. По предварительной информации, перед инцидентом произошел некий конфликт.

